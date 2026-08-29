BVB befürchtet Kreuzbandriss bei Konstantelias: „Sorge ist da“

SID 29.08.2026 • 21:08 Uhr Borussia Dortmund muss möglicherweise monatelang auf den griechischen Neuzugang Giannis Konstantelias verzichten.

Borussia Dortmund muss möglicherweise monatelang auf den griechischen Neuzugang Giannis Konstantelias verzichten. „Wir haben durchaus die Sorge vor einer schweren Diagnose“, sagte Sportdirektor Ole Book bei Sky nach dem 2:0 gegen den Hamburger SV. Auf die Frage, ob ein Kreuzbandriss im Raum stehe, meinte Book: „Die Sorge davor ist bestimmt da.“

Auch Trainer Niko Kovac fürchtete Schlimmes. „Wir müssen von etwas mehr reden. Das hört sich nicht gut an, was der Arzt mir gesagt hat“, so der BVB-Coach. Die genaue Untersuchung soll am Sonntag erfolgen.

Konstantelias hatte sich kurz nach der Pause (52.) bei einem Zweikampf mit Bakery Jatta das Knie verdreht. Der 23-Jährige konnte zwar auf beiden Beinen das Feld verlassen, wirkte aber niedergeschlagen und musste durch Marcel Sabitzer ersetzt werden. Kurz vor dem Seitenwechsel hatte Konstantelias noch das Tor zum 2:0 erzielt (45.+1).