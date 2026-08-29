Borussia Dortmund muss möglicherweise monatelang auf den griechischen Neuzugang Giannis Konstantelias verzichten. „Wir haben durchaus die Sorge vor einer schweren Diagnose“, sagte Sportdirektor Ole Book bei Sky nach dem 2:0 gegen den Hamburger SV. Auf die Frage, ob ein Kreuzbandriss im Raum stehe, meinte Book: „Die Sorge davor ist bestimmt da.“
BVB befürchtet Kreuzbandriss bei Konstantelias: „Sorge ist da“
Borussia Dortmund muss möglicherweise monatelang auf den griechischen Neuzugang Giannis Konstantelias verzichten.
Sorgen um Giannis Konstantelias
© picture alliance/SID/Maximilian Koch
Auch Trainer Niko Kovac fürchtete Schlimmes. „Wir müssen von etwas mehr reden. Das hört sich nicht gut an, was der Arzt mir gesagt hat“, so der BVB-Coach. Die genaue Untersuchung soll am Sonntag erfolgen.
Konstantelias hatte sich kurz nach der Pause (52.) bei einem Zweikampf mit Bakery Jatta das Knie verdreht. Der 23-Jährige konnte zwar auf beiden Beinen das Feld verlassen, wirkte aber niedergeschlagen und musste durch Marcel Sabitzer ersetzt werden. Kurz vor dem Seitenwechsel hatte Konstantelias noch das Tor zum 2:0 erzielt (45.+1).
Konstantelias war für kolportierte 30 Millionen Euro Ablöse von PAOK Saloniki zum BVB gekommen, wo er einen Fünfjahresvertrag erhielt.