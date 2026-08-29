Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

BVB befürchtet Kreuzbandriss bei Konstantelias: "Sorge ist da"

BVB befürchtet Kreuzbandriss bei Konstantelias: „Sorge ist da“

Borussia Dortmund muss möglicherweise monatelang auf den griechischen Neuzugang Giannis Konstantelias verzichten.
Sorgen um Giannis Konstantelias
Sorgen um Giannis Konstantelias
© picture alliance/SID/Maximilian Koch
SID
Borussia Dortmund muss möglicherweise monatelang auf den griechischen Neuzugang Giannis Konstantelias verzichten.

Borussia Dortmund muss möglicherweise monatelang auf den griechischen Neuzugang Giannis Konstantelias verzichten. „Wir haben durchaus die Sorge vor einer schweren Diagnose“, sagte Sportdirektor Ole Book bei Sky nach dem 2:0 gegen den Hamburger SV. Auf die Frage, ob ein Kreuzbandriss im Raum stehe, meinte Book: „Die Sorge davor ist bestimmt da.“

Auch Trainer Niko Kovac fürchtete Schlimmes. „Wir müssen von etwas mehr reden. Das hört sich nicht gut an, was der Arzt mir gesagt hat“, so der BVB-Coach. Die genaue Untersuchung soll am Sonntag erfolgen.

Konstantelias hatte sich kurz nach der Pause (52.) bei einem Zweikampf mit Bakery Jatta das Knie verdreht. Der 23-Jährige konnte zwar auf beiden Beinen das Feld verlassen, wirkte aber niedergeschlagen und musste durch Marcel Sabitzer ersetzt werden. Kurz vor dem Seitenwechsel hatte Konstantelias noch das Tor zum 2:0 erzielt (45.+1).

Konstantelias war für kolportierte 30 Millionen Euro Ablöse von PAOK Saloniki zum BVB gekommen, wo er einen Fünfjahresvertrag erhielt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite