BVB-Rückkehr? Hummels verrät seinen Plan

Felix Kunkel 16.08.2026 • 11:09 Uhr Mats Hummels ist dem BVB auch nach seiner aktiven Karriere verbunden. Einen künftigen Job bei den Schwarz-Gelben kann sich der Ex-Profi gut vorstellen - aber er glaubt, dass der Zeitpunkt noch nicht gekommen ist.

Als Spieler hat sich Mats Hummels bei Borussia Dortmund den Legendenstatus erarbeitet. Eine mögliche Rückkehr zu den Schwarz-Gelben in einer anderen Funktion kann sich der Weltmeister von 2014 vorstellen – jedoch nicht sofort.

„Mich würde es freuen, wenn es irgendwann mal so ist“, signalisierte Hummels bei Sky seine Bereitschaft für einen Job beim BVB. Gleichzeitig betonte der 37-Jährige: „Aber das dauert noch ein bisschen.“

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere im Sommer 2025 genießt Hummels derzeit seine neu gewonnene Freiheit. Zuletzt war der langjährige Nationalspieler bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko als TV-Experte im Einsatz.

BVB-Rückkehr? Hummels noch nicht bereit

Eine feste Anstellung kann sich der frühere Innenverteidiger aktuell noch nicht vorstellen. „Jetzt in meinem Nach-Karriere-Leben bin ich noch nicht an einem Punkt angelangt, wo ich wieder in einen festen Job rein möchte. Vor allem nicht in einen, bei dem ich wohnortbestimmt wieder arbeite“, erklärte Hummels.

Der ehemalige BVB-Profi begründete das vor allem mit seinem Privatleben. Er wolle sich die Flexibilität erhalten, um viel Zeit mit seinem Sohn zu verbringen, der in München lebt.

„Alles andere muss noch ein paar Jahre warten, aber ich bin ja außer als aktiver Fußballer noch jung, nur da nicht, aber in allen anderen Berufen habe ich noch Zeit“, meinte Hummels.

Hummels begrüßt Klopp-Engagement

Dass sein früherer Coach Jürgen Klopp nun als Bundestrainer übernommen hat, sieht er positiv. Hummels erwartet, dass Klopp das DFB-Team sportlich „wieder in die richtigen Bahnen lenkt“.