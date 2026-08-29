BVB-Schock: Neuzugang Konstantelias verletzt raus

Julius Schamburg , Manfred Sedlbauer 29.08.2026 • 20:02 Uhr Borussia Dortmunds Neuzugang Giannis Konstantelias verletzt sich im Bundesliga-Spiel gegen den HSV. Er kann die Partie nicht fortsetzen.

Das sah gar nicht gut aus: BVB-Neuzugang Giannis Konstantelias musste beim Ligaspiel gegen den Hamburger SV verletzungsbedingt ausgewechselt werden (54.).

Der 23-Jährige verdrehte sich bei einem Zweikampf mit Bakery Jatta das linke Knie. Der Grieche legte sich unmittelbar danach zu Boden, hielt sich die Hände vor das Gesicht und das medizinische Personal eilte auf den Rasen.

Landsmann begleitet Konstantelias raus

Schnell deutete Konstantelias an, dass es für ihn nicht mehr weitergeht. Sportdirektor Ole Book betrachtete die Situation mit ernster Miene von der Bank aus. Noch auf dem Rasen wurde ein sogenannter Schubladentest durchgeführt, um die Stabilität des Knies zu überprüfen und gegebenenfalls direkt eine Kreuzbandverletzung ausschließen zu können.

Konstantinos Karetsas begleitete seinen Landsmann nach draußen. Trainer Niko Kovac ging an der Seitenauslinie nochmal in einen kurzen Austausch mit seinem sichtlich niedergeschlagenen Schützling. Eine erste Diagnose steht noch aus.

BVB-Sportdirektor gibt erstes Update

Book gab nach dem Spiel bei Sky ein erstes Update, wie es dem Griechen geht: „Wir sollten heute noch ein klein bisschen vorsichtig sein, was wir kommunizieren, aber wir haben durchaus Sorge vor einer schwereren Verletzung. Die Diagnostik wird im Anschluss laufen und die warten wir natürlich ab und hoffen alle, aber haben auch Sorgen.“

Auf die Nachfrage, ob das Kreuzband betroffen sein könnte, antwortete der Sportdirektor: „Die Sorge davor ist bestimmt da.“

BVB-Kapitän reagiert auf Schock

„Der Junge hat in den beiden vergangenen Spielen gezeigt, was für Qualitäten er hat. Hoffentlich ist es nicht so dramatisch wie es aussah, sodass er lange wegfällt“, reagierte BVB-Kapitän Waldemar Anton kurz nach dem Spiel.

Bei Sky zeigte sich Expertin Tabea Kemme besorgt um den Griechen: „Da tut einem das Herz weh. Es war ein Durchschlagen des Knies. Man muss hoffen, dass es nur die Kapsel erwischt hat. Wir können alle nur die Daumen drücken, dass es keine lange Geschichte wird. Das wäre fatal, denn er hat großartig gespielt.“