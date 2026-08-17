BVB-Torhüter wird erneut verliehen

SID 17.08.2026 • 13:58 Uhr Der 24-Jährige hat noch kein Pflichtspiel für die Dortmunder bestritten. In Kopenhagen kennt er sich bereits aus.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat Torhüter Diant Ramaj erneut verliehen.

Wie der Vizemeister am Montag mitteilte, läuft der 24-Jährige in der kommenden Saison für den FC Kopenhagen auf. An den dänischen Rekordmeister war Ramaj bereits in der Rückrunde der Saison 2024/25 ausgeliehen.

BVB verleiht Torhüter Ramaj zum dritten Mal

In der vergangenen Spielzeit spielte er leihweise beim 1. FC Heidenheim. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2029, ein Pflichtspiel für die Westfalen hat Ramaj noch nicht bestritten.

Beim BVB ist der vier Jahre ältere Gregor Kobel (Vertrag bis 2028) als klare Nummer eins gesetzt. Ramaj ist ein potenzieller Nachfolgekandidat und hat diesen Anspruch auch angemeldet – noch allerdings ist seine Zeit nicht bekommen.