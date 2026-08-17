BVB verpflichtet griechischen Offensivspieler Konstantelias

SID 17.08.2026 • 16:14 Uhr Begleitet wurde der Wechsel von Fanprotesten in Griechenland.

Der Wechsel des griechischen Offensivspielers Giannis Konstantelias zu Borussia Dortmund ist perfekt. Der deutsche Fußball-Vizemeister gab die Verpflichtung des 23-Jährige am Montag bekannt. Konstantelias erhält einen Fünfjahresvertrag, die Dortmunder zahlen Medienberichten zufolge rund 30 Millionen Euro Ablöse an PAOK Saloniki.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Giannis einen talentierten Offensivspieler von uns begeistert haben, dessen Entwicklung wir schon seit längerer Zeit verfolgt haben“, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken. „Mit seinen 23 Jahren ist er noch ein relativ junger Spieler, der gleichzeitig aber auch schon viel Erfahrung mitbringt. Wir möchten den Verantwortlichen von PAOK Thessaloniki in dem Zuge danken für die jederzeit respektvollen und konstruktiven Gespräche rund um die Verpflichtung von Giannis.“

Konstantelias stammt aus der Jugend von PAOK, 2023 debütierte der flexible Offensivdribbler für die griechische Nationalmannschaft. Inzwischen hat er 18 Länderspiele absolviert und dabei vier Tore erzielt.

Begleitet wurde der Wechsel von Fanprotesten in Griechenland. Schon im Vorjahr hatten sich Anhänger gegen einen Wechsel des Spielers aus der eigenen Jugend gestellt und den Druck auf die Klubführung erhöht, in letzter Sekunde platzte der Transfer zum VfB Stuttgart.