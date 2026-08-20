Frohe Kovac-Kunde: Alle BVB-Zugänge bereit für Supercup

SID 20.08.2026 • 13:28 Uhr Niko Kovac will alle neuen BVB-Stars schon im Supercup gegen den FC Bayern einsetzen.

Für Borussia Dortmund ist der Franz-Beckenbauer-Supercup am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) mehr als nur die Saison-Ouvertüre. „Es ist nicht die deutsche Meisterschaft, nicht der DFB-Pokal oder die Champions League – aber es ist ein Titel“, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken am Donnerstag vor dem Kräftemessen des Vizemeisters mit dem Double-Gewinner Bayern München.

Auch die Rivalität spiele eine Rolle. „Ich möchte hier im Stadion nicht sehen, wie die Bayern einen Titel feiern“, betonte Ricken. Er wolle sehen, „dass wir mutig, bereit und hungrig sind. Erschwerend ist, dass die Bayern das wohl ähnlich sehen.“ Ein Sieg könne „eine Initialzündung sein“.

Neue BVB-Stars vor Debüt gegen Bayern

Ähnlich sieht es Trainer Niko Kovac. „Wir sind Leistungssportler – und Leistungssportler kämpfen immer um Titel“, sagte er während der Pressekonferenz. „Wer an diesem Spiel teilnimmt, will es auch gewinnen. Ich erwarte ein heißes Duell.“

Kovac sieht keinerlei Grund, seine neuen Hoffnungsträger zurückzuhalten. „Giannis Konstantelias trainiert am Freitag erstmals mit der Mannschaft, er und Joey Veerman sind aber im Spielbetrieb gewesen, körperlich absolut fit.“ Maximilian Beier und Waldemar Anton sind auch bereit, es fehlen weiterhin Kapitän Emre Can und Nico Schlotterbeck.