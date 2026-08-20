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BVB zeigt Mitgefühl mit Musiala

BVB zeigt Mitgefühl mit Musiala

Am Samstag spielen Dortmund und der FC Bayern um den Franz-Beckenbauer-Supercup.
Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken
Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken
© AFP/SID/RONNY HARTMANN
SID
Am Samstag spielen Dortmund und der FC Bayern um den Franz-Beckenbauer-Supercup.

Lars Ricken hat vor dem Franz-Beckenbauer-Supercup Mitgefühl mit Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala vom deutschen Rekordmeister Bayern München gezeigt. „Bei aller Rivalität geht es hier nicht um den Spieler, sondern um den Menschen“, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken von Vizemeister Borussia Dortmund.

Musiala (23) war bei der Supercup-Generalprobe des FC Bayern in Heidenheim am Dienstag zum zweiten Mal in nur vier Tagen auf dem Platz zusammengebrochen. Der Nationalspieler sprach nach dem erneuten Drama von „temporär kurz auftretenden, aber gut behandelbaren Absencen, die auf eine neurologische Dysfunktion“ zurückzuführen seien. „Das waren erschreckende Bilder. Er ist in medizinisch guten Händen und geht damit sehr offen um“, sagte Ricken und ergänzte: „Wir wünschen ihm alles Gute und gute Besserung.“ Trainer Niko Kovac schloss sich an.

Der BVB und der FC Bayern spielen am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) in Dortmund um den ersten Titel der neuen Saison.

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