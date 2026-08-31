"Das Allergrößte": Lothar Matthäus lobt FC Bayern wegen Jamal Musiala

Thomas Sevastiadis 31.08.2026 • 19:06 Uhr Die Gesundheitsprobleme von Jamal Musiala beschäftigen die Fußballfans seit einigen Wochen. Nun äußerte sich Lothar Matthäus zum Umgang der Bayern mit diesem äußerst komplizierten Fall.

Lothar Matthäus hat großes Lob für Bayern Münchens Umgang mit dem komplizierten Fall Jamal Musiala ausgesprochen. „Das Allergrößte, was ich bei Bayern München erlebt habe, war der Name Jamal Musiala“, fand der 65-Jährige bei Sky90 große Worte für Bayerns Umgang mit der komplizierten gesundheitlichen Situation des deutschen Nationalspielers.

„Man weiß es im Verein seit sechs, sieben, acht Monaten. Aber es wissen ja nicht nur der Präsident und der Arzt. Das weiß die ganze Mannschaft. Und es ist nichts rausgekommen. Da sieht man den Zusammenhalt. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes“, kommentierte Matthäus den Umgang mit Musialas Diagnose.

Im weiteren Verlauf erwähnte der Rekordnationalspieler, dass er selber engen Kontakt zu Musialas Familie pflegt und erstaunt wäre, dass er ebenfalls noch nichts von den sogenannten „Absencen“ des Youngsters mitbekommen hat. „Ein Riesen-Respekt mit so einem Thema, so geschlossen und richtig umzugehen. Da kann ich nur sagen: Chapeau vor dem FC Bayern“, lobte er den deutschen Rekordmeister.

„Ich wünsche ihnen die Champions League“

Für Matthäus ist der Umgang mit dieser kniffligen Situation ein weiteres Indiz dafür, dass der FC Bayern für die größten Hindernisse in der neuen Saison gewappnet ist. Er traut ihnen sogar den ganz großen Wurf zu: „Für mich ist der FC Bayern ein großer Favorit auf alle Titel, um die sie mitspielen. Das sind sie eigentlich jedes Jahr. Ich wünsche ihnen die Champions League, weil sie es irgendwie verdient haben“.

Musiala war in den Testspielen gegen den RB Leipzig und den FC Heidenheim jeweils mitten im Spiel zusammengebrochen und hatte damit für Schreckmomente für die nichtsahnenden Zuschauer gesorgt. Der 23-Jährige selbst klärte anschließend auf: Es handle sich um eine neurologische Dysfunktion, die Vereinsintern schon seit Monaten bekannt sei und medikamentös behandelbar ist. Max Eberl äußerte sich ebenfalls dazu und versicherte, dass sein Top-Star bei Bayern in den richtigen Händen sei.