RB-Trainer Demichelis fiebert Bayern-Rückkehr entgegen

SID 12.08.2026 • 07:13 Uhr Martin Demichelis hat positive Erinnerungen an seine Zeit beim FC Bayern.

Trainer Martin Demichelis vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig fiebert der Rückkehr nach München im Rahmen des Testspiels beim FC Bayern entgegen. „Ich habe zwölf Jahre in München gelebt. Es ist meine zweite Heimatstadt. Die Bayern haben mir als junger Mensch die Chance gegeben, und ich bin dort gewachsen“, sagte Demichelis der Sport Bild mit Blick auf das Duell beim „Telekom Cup“ am Samstag (15.30 Uhr).

„Sätze wie ‚Mia san mia‘ bedeuten mir etwas, und deshalb ist es schon etwas Besonderes, in die Allianz Arena zu kommen, zumal es das erste Mal als Trainer ist. Aber ich bin jetzt sehr stolz, Trainer von RB Leipzig zu sein.“

Demichelis erklärt Leipzig-Wechsel

Der 45-jährige Argentinier hatte zwischen 2003 und 2011 das Trikot des deutschen Rekordmeisters getragen. In dieser Zeit gewann Demichelis unter anderem jeweils vier Mal die deutsche Meisterschaft sowie den DFB-Pokal. Zur neuen Saison heuerte er als Cheftrainer bei RB Leipzig an, zuvor stand er in Argentinien, Mexiko und Spanien an der Seitenlinie. Auch im Nachwuchs des FC Bayern arbeitete Demichelis als Coach.