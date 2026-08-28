Nkunku direkt in der Startelf nach Leipzig-Rückkehr?

Das erste Bundesliga-Spiel ist für Martín Demichelis nicht nur wegen seiner Premiere auf der Trainerbank von Bedeutung: „Ich freue mich sehr, dass ich der erste Argentinier bin, der als Trainer in eine Saison startet“, sagte der 45-Jährige vor dem Auftaktspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky): „Es ist für mich eine große Ehre. Ich werde versuchen, es zu genießen.“
Nkunku direkt in der Startelf?
Personell ließ sich Demichelis nicht in die Karten schauen – ob der gerade zurückgekehrte Christopher Nkunku direkt in der Startelf rückt, ließ er offen. „Er hat normal trainiert und steht im Kader. Und wenn er im Kader ist, ist er bereit“, sagte der Argentinier: „Ich kenne ihn jetzt zwar erst seit einer Woche, aber er ist sehr professionell – und über seine Qualitäten müssen wir nicht sprechen.“
Nkunku direkt in der Startelf?
Auch die Position des 28-Jährigen sei nicht festgelegt. „Ein Spieler, der so intelligent ist, kann nicht nur auf einer Position spielen“, sagte Demichelis: „Ob er Neuner, falscher Neuner, Zehner oder auf dem Flügel spielt – schauen wir mal Woche pro Woche, was die Mannschaft braucht.“
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