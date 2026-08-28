Nkunku direkt in der Startelf nach Leipzig-Rückkehr?

SID 28.08.2026 • 16:20 Uhr Martín Demichelis steht vor seinem Bundesliga-Debüt als Trainer. Setzt er direkt auf Nkunku?

Das erste Bundesliga-Spiel ist für Martín Demichelis nicht nur wegen seiner Premiere auf der Trainerbank von Bedeutung: „Ich freue mich sehr, dass ich der erste Argentinier bin, der als Trainer in eine Saison startet“, sagte der 45-Jährige vor dem Auftaktspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky): „Es ist für mich eine große Ehre. Ich werde versuchen, es zu genießen.“

Personell ließ sich Demichelis nicht in die Karten schauen – ob der gerade zurückgekehrte Christopher Nkunku direkt in der Startelf rückt, ließ er offen. „Er hat normal trainiert und steht im Kader. Und wenn er im Kader ist, ist er bereit“, sagte der Argentinier: „Ich kenne ihn jetzt zwar erst seit einer Woche, aber er ist sehr professionell – und über seine Qualitäten müssen wir nicht sprechen.“

Nkunku direkt in der Startelf?