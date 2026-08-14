Deutsche Derbys: 7 große Duelle

SID 14.08.2026 • 09:40 Uhr In der 2. Bundesliga treffen der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth aufeinander. Neben dem Frankenduell gibt es viele weitere Partien in Deutschland mit Derby-Charakter.

Am Samstag treffen am 2. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga zum bereits 277. Mal, zum 210. Mal in einem Pflichtspiel, der 1. FC Nürnberg und die SpVgg (Greuther) Fürth aufeinander.

Neben dem am häufigsten gespielten deutschen Derby gibt es viele weitere Duelle mit Derby-Charakter. Eine (unvollständige) Übersicht:

Franken-Derby

1. FC Nürnberg – SpVgg Greuther Fürth

Seit 1904 trafen beide Vereine 276 Mal aufeinander, der Club führt mit 142:82 Siegen. Die Stadien liegen nur 7 Kilometer auseinander, die Städte mit knapp 550.000 (Nürnberg) und 131.000 (Fürth) Einwohnern sind längst zusammengewachsen. Nürnberger sprechen von Fürth gerne als „westliche Vorstadt“.

Münchner Derby

FC Bayern – TSV 1860

Die Roten gegen die Blauen, die Bayern gegen die Löwen (in München auch: der Löwe), Schicki-Micki- gegen Arbeiterklub. Die beiden Münchner Klubs trennen längst Welten, dabei sind es vom Klubzentrum des einen (Säbener Straße) zum Klubzentrum des anderen (Grünwalder Straße) Vereins nur gut 12 Minuten zu Fuß. Bislang 204 Duelle, davon 162 in Pflichtspielen seit 1902, Gesamtbilanz: 102:51 für die Roten.

Revier-Derby

Schalke 04 – Borussia Dortmund

Zwischen Gelsenkirchen und Dortmund liegen gerade mal 35 Kilometer, ansonsten aber Welten. Seit Mai 1925 gab es bereits 184 Duelle, 160 davon in Pflichtspielen, der BVB führt mit 65:48 Siegen. In der neuen Saison kommt es zu den Revier-Derbys 101 und 102 in der Bundesliga.

Nord-Derby

Hamburger SV – Werder Bremen

Das erste von 158 Aufeinandertreffen in Pflichtspielen fand im Mai 1927 statt, 60 davon gewann der SV Werder, 55 der HSV. Mit 110 Duellen ist es das am häufigsten gespielte Derby in der Bundesliga. Die beiden Stadien sind rund 90 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt.

Niedersachsen-Derby

Hannover 96 – Eintracht Braunschweig

Ursprung der Rivalität war die Gründung der Bundesliga 1963: Braunschweig wurde als Gründungsmitglied zugelassen, ebenso der Hamburger SV und Werder Bremen – Hannover nicht. Bislang gab es 184 Duelle, davon 136 Pflichtspiele. Das erste Aufeinandertreffen wurde am 17. Juni 1900 ausgetragen, Braunschweig gewann 11:1. Entfernung zwischen beiden Stadien: 55 Kilometer Luftlinie.

Rheinisches Derby

Borussia Mönchengladbach – 1. FC Köln

Vorab: Nicht „Rhein-Derby“, weil Mönchengladbach nun mal nicht am Rhein liegt. Bislang 134 Duelle seit September 1950, allesamt Pflichtspiele, wie bei Schalke 04-Borussia Dortmund, 100 davon in der Bundesliga. Gesamtbilanz: 62:47 Siege für Gladbach. Entfernung zwischen beiden Stadien: 44 Kilometer Luftlinie.

Elb-Clásico

Dynamo Dresden – 1. FC Magdeburg