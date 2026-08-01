DFB-Profi trifft Entscheidung: Nadiem Amiri verkündet frohe Botschaft

Nadiem Amiri bleibt dem 1. FSV Mainz 05 erhalten! Das verkündete der Nationalspieler am Samstagabend kurzerhand selbst.
DFB-Profi trifft Entscheidung
Nadiem Amiri wird den 1. FSV Mainz 05 nicht verlassen. Der Nationalspieler räumt mit den Gerüchten auf und schafft Klarheit.
„In den letzten Tagen und Wochen wurde über mich ja auch immer viel geschrieben. Viele Gerüchte“, sagte Amiri bei einem Fanabend der Mainzer.
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Amiri: „Hatte sehr viele Angebote“
„Ich hatte auch wirklich sehr viele Angebote. Ich habe mich mit meiner Familie auf jeden Fall dazu entschieden, hierzubleiben“, fuhr Amiri fort.
Darauf rastete die Menge aus und stimmte „Mainza“-Sprechchöre an.
„Ich bleibe ein 05er“, so Amiri. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.
Zuletzt wurde der 29-Jährige mit einem Wechsel zu RB Leipzig in Verbindung gebracht. Auch Eintracht Frankfurt war an dem Mittelfeldspieler interessiert.