Nächster Schalke-Transfer perfekt

SID 07.08.2026 • 10:26 Uhr Dina Ebimbe wechselt von Eintracht Frankfurt zu Schalke 04. Der 25-Jährige unterschreibt beim Bundesliga-Rückkehrer bis 2028. Zuletzt hat er in Frankreich gespielt.

Schalke 04 schraubt weiter am Kader für die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Die Königsblauen gaben die Verpflichtung von Junior Dina Ebimbe bekannt.

Der rechte Außenbahnspieler war vom Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt aussortiert worden. Auf Schalke unterschrieb der gebürtige Franzose einen Vertrag bis 2028. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Der 25-Jährige war 2022 zur Eintracht gewechselt, in der vergangenen Saison allerdings bereits an den französischen Klub Stade Brest ausgeliehen worden.

Bundesliga: Schalke freut sich über Ebimbe-Verpflichtung

S04 habe sich „schon länger mit seinem Profil befasst, und wir hatten jetzt nach guten Gesprächen mit Eintracht Frankfurt die Gelegenheit, Junior Dina Ebimbe zu verpflichten“, sagte Profifußball-Direktor Youri Mulder.