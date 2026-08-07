Schalke 04 schraubt weiter am Kader für die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Die Königsblauen gaben die Verpflichtung von Junior Dina Ebimbe bekannt.
Nächster Schalke-Transfer perfekt
Dina Ebimbe wechselt von Eintracht Frankfurt zu Schalke 04. Der 25-Jährige unterschreibt beim Bundesliga-Rückkehrer bis 2028. Zuletzt hat er in Frankreich gespielt.
Der rechte Außenbahnspieler war vom Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt aussortiert worden. Auf Schalke unterschrieb der gebürtige Franzose einen Vertrag bis 2028. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Der 25-Jährige war 2022 zur Eintracht gewechselt, in der vergangenen Saison allerdings bereits an den französischen Klub Stade Brest ausgeliehen worden.
Bundesliga: Schalke freut sich über Ebimbe-Verpflichtung
S04 habe sich „schon länger mit seinem Profil befasst, und wir hatten jetzt nach guten Gesprächen mit Eintracht Frankfurt die Gelegenheit, Junior Dina Ebimbe zu verpflichten“, sagte Profifußball-Direktor Youri Mulder.
Für die Eintracht absolvierte Dina Ebimbe insgesamt 57 Bundesligaspiele, ausgebildet wurde er bei Frankreichs Rekordmeister Paris Saint-Germain.