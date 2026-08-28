Transfer fix: Der HSV verabschiedet ihn vielsagend

SPORT1 28.08.2026 • 12:29 Uhr Der Offensivspieler zieht nach vier Jahren beim HSV weiter. Zuletzt hatte er bei den Rothosen zunehmend an Bedeutung verloren.

Angreifer Jean-Luc Dompé verlässt den Hamburger SV mit sofortiger Wirkung. Der französische Offensivspieler wechselt vom Fußball-Bundesligisten zum türkischen Erstligisten Konyaspor, dies teilte der HSV am Freitag mit.

Der 31 Jahre alte Dompé war seit Anfang August für Gespräche über seine Zukunft freigestellt.

HSV verabschiedet Dompé vielsagend

Dompé hatte sich in seiner Zeit beim HSV mehrere Verfehlungen geleistet. Im Januar 2026 wurde er wegen einer Autofahrt unter Alkoholeinfluss vom Verein vorübergehend suspendiert. 2023 hatte er mit überhöhter Geschwindigkeit einen Unfall gebaut, er war damals in eine Bushaltestelle gekracht. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelte zudem unter anderem wegen Unfallflucht, der HSV reagierte mit einer „empfindlichen“ Geldstrafe.

In der drei Absätze langen Mitteilung des Klubs werden diese Themen nicht erwähnt. Dafür fällt der recht vielsagende Satz: „In der vergangenen Spielzeit sowie auch in der laufenden Vorbereitung verkleinerte sich die Rolle des Angreifers zunehmend.“

Auch in den Abschiedsworten von HSV-Sportdirektor Claus Costa wird über Dompés Eskapaden hinweggegangen – und auch über sein sportliches Wirken seit dem Aufstieg.

„Jean-Luc war ohne Zweifel ein wichtiger Spieler für uns in der 2. Bundesliga und hatte vor allem einen wichtigen Anteil daran, dass wir im vergangenen Sommer in die Bundesliga aufgestiegen sind. Dafür sind wir ihm dankbar“, wird Costa zitiert: „Wir wünschen Jean-Luc und seiner Familie für die Zukunft sportlich und persönlich alles Gute.“

Dompé war im Sommer 2022 vom belgischen Klub SV Zulte Waregem nach Hamburg gewechselt. Für den HSV absolvierte er insgesamt 113 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm 18 Treffer und 33 Vorlagen. Eine wichtige Rolle spielte Dompé beim Bundesliga-Aufstieg in der Saison 2024/25. Mit neun Toren und 14 Vorlagen kam er in dieser Spielzeit auf 23 Torbeteiligungen.

Anschließend verlor der Angreifer zunehmend an Bedeutung. In der vergangenen Saison kam Dompé wettbewerbsübergreifend 21-mal zum Einsatz, zwölfmal stand er in der Startelf. Ein Treffer gelang ihm dabei nicht, er bereitete drei Tore vor.