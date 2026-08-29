Doppelpack von Neuzugang Dallinga: Köln erkämpft ersten Sieg

SID 29.08.2026 • 17:26 Uhr Der 1. FC Köln beweist gegen die TSG Hoffenheim nach der Pause mehrfach Moral. Ein Neuzugang wird zum entscheidenden Mann.

Dank eines Doppelpacks des Neuzugangs Thijs Dallinga ist der 1. FC Köln mit einem Sieg in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Der Niederländer traf in der Schlussphase zweimal zum 3:2 (0:1) gegen den Europa-League-Teilnehmer TSG Hoffenheim. Auch Shootingstar Said El Mala steuerte einen Treffer für das Team von Trainer René Wagner in der turbulenten zweiten Halbzeit bei.

Trotz eines engagierten Kölner Auftakts hatte TSG-Neuzugang Adam Daghim die Gäste zunächst in Führung gebracht (26.). Der FC wirkte erst beeindruckt, meldete sich aber nach der Pause emotional zurück. El Mala traf zum 1:1 (51.), FC-Keeper Marvin Schwäbe parierte einen Foulelfmeter von TSG-Angreifer Max Moerstedt (57.). Die erneute Hoffenheimer Führung durch Verteidiger Ozan Kabak (67.) konterte der eingewechselte Kölner Stürmer Dallinga (72./82.).

Wagner erwartete „ein anderes Spiel“ als noch beim mühevollen 2:1 im DFB-Pokal bei den Würzburger Kickers: „Wir freuen uns auf ein volles Stadion und viel Energie. Wir haben eine große Chance, das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, dass wir die richtigen Mittel und Wege finden werden, den Hoffenheimern wehzutun.“

El Mala trifft – und muss dann raus

Das versuchte Köln vor allem über El Mala. Das Supertalent, das im Sommer heiß umworben wurde, schlussendlich aber seinen Vertrag verlängerte, wurde bei einem Schussversuch aus spitzem Winkel geblockt – das Abspiel in die Mitte wäre möglich gewesen (5.). Auch der Abschluss von Mittelfeldspieler Tom Krauß nach einer Ecke wurde geblockt.

Die Spielkontrolle des FC durchbrach Hoffenheim einzig mit Standardsituationen. Patrick Wimmer kam nach einem Einwurf zur ersten Torgelegenheit (11.), auch bei Freistößen an der Mittellinie ließ sich Köln von der TSG immer wieder mit allen Feldspielern in den eigenen Strafraum treiben. Es rächte sich: Nach einem erneuten ruhenden Ball traf Daghim für den Vorjahresfünften.

Hoffenheim übernahm die Kontrolle, ohne gefährlich zu werden, Köln erlebte einen Bruch im Spiel. El Mala versuchte es verzweifelt aus 30 Metern (33.), danach wurde ihm ein Geschenk serviert. Ein Rückpass von TSG-Mittelfeldspieler Leon Avdullahu landete in seinen Füßen, frei vor dem Tor scheiterte er jedoch an Oliver Baumann (40.).