Dzeko-Deal offiziell! Aufstiegsheld bleibt bei Schalke 04

Raphael Weber 03.08.2026 • 15:16 Uhr Der FC Schalke 04 vermeldet den neuen Deal mit Edin Dzeko. Der Aufstiegsheld ist jetzt ein echter Knappe.

Jetzt ist es offiziell! Aufstiegsheld Edin Dzeko bleibt beim FC Schalke 04. Wie die Knappen am Montag bekanntgaben, unterschrieb der 40-Jährige bei S04 einen Ein-Jahres-Vertrag. Zuvor war er von der AC Florenz ausgeliehen. Sein Kontrakt dort war im Sommer ausgelaufen.

Der Kapitän der Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas wird am kommenden Dienstag (4.8.) ins Training auf Schalke einsteigen. Dzeko geht in seine 23. Profisaison. Im Sommer nahm er mit Bosnien-Herzegowina nach 2014 an seiner zweiten Weltmeisterschaft teil.

FC Schalke 04 feiert neuen Deal mit Edin Dzeko

„Fußball macht mich mein ganzes Leben lang glücklich und treibt mich an. Ich habe noch Hunger. Und ich will unserer Mannschaft auch in der Bundesliga helfen“, stellte Dzeko klar: „Ich habe auf Schalke seit dem Winter eine super Mannschaft und fantastische Fans erlebt. Der Bundesliga-Aufstieg gehört zu den Highlights in meiner Laufbahn. Das war außergewöhnlich.“

„Edin hat Schalke 04 in seinen bisherigen rund viereinhalb Monaten etwas Besonderes gegeben. Er war Leistungsträger und Fan-Liebling und durch seine Persönlichkeit auf und neben dem Platz immer Vorbild. In den Gesprächen in den vergangenen Wochen wurde deutlich, dass Edin immer noch brennt. Deswegen haben wir die Überzeugung, dass er uns auch in der Bundesliga helfen wird. Edin bleibt Schalker – ich finde, das ist eine super Sache“, sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball beim FC Schalke 04.

Schalke greift für Dzeko tief in die Tasche

Nach Informationen der Bild-Zeitung sind die Verantwortlichen an ihre Gehaltsobergrenze gegangen. Dzekos Vertrag in Florenz war am 1. Juli ausgelaufen.

Schalkes Bosse hatten sich in der Zwischenzeit redlich bemüht, die Erfolgsgeschichte um ein weiteres Kapitel in der Bundesliga zu verlängern. Insbesondere Trainer Miron Muslic, der in Bosnien und Herzegowina geboren ist und sich mit Dzeko bestens versteht, hatte intensiv geworben.

Weltstar Dzeko schießt Schalke zum Aufstieg

Die bosnische Fußballlegende wird auf Schalke weiterhin die Nummer 10 auf dem Trikot tragen. Mit sechs Toren und drei Vorlagen in elf Spielen hatte er entscheidenden Anteil am Aufstieg der Schalker.

Dabei legte der einstige Weltstar von Manchester City auf Schalke einen echten Blitzstart hin: Alle Scorerpunkte verbuchte Dzeko in seinen ersten acht Partien für Königsblau. Durch eine Rotsperre und eine Schulterverletzung kam er dann erst wieder im Schlussspurt ab dem 32. Spieltag zum Einsatz, machte mit Schalke dann aber alles klar.

Dzeko und Gosens bei Schalke wiedervereint

Mit Robin Gosens trifft er nun auf einen ehemaligen Teamkollegen aus Florenz. Geplatzt ist dagegen der Transfer des Ex-Frankfurters Jesper Lindström, der seit dem Wochenende sogar schon in Gelsenkirchen war.

Wie Bild und Sky berichteten, seien die Verhandlungen mit der SSC Neapel gescheitert, nachdem sich die Italiener wiederholt nicht an mündliche Absprachen gehalten haben. Streitpunkt war demnach unter anderem, ob das Leihgeschäft eine Kaufoption oder eine Kaufpflicht enthalten soll.