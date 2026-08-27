FC Bayern: Vertragsgespräche mit Kane "unglaublich harmonisch"

SID 27.08.2026 • 12:59 Uhr Max Eberl spricht über Harry Kane. Der Engländer dürfte seinen Vertrag zeitnah verlängern.

Eine Vertragsverlängerung von Stürmer Harry Kane beim FC Bayern scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Die Gespräche verliefen „unglaublich harmonisch“, sagte Sportvorstand Max Eberl gegenüber RTL und Sky.

Es herrsche „ein unglaubliches Miteinander“, so Eberl: „Ein Spieler, der sehr gerne bleiben möchte, ein Verein, der sehr gerne verlängern möchte. Und natürlich geht es jetzt trotzdem um Details, die es zu klären gilt.“

Ballon d‘Or? „Kane eigentlich die klare Wahl“

Kanes Vertrag bei den Münchnern läuft im kommenden Sommer aus, im Gespräch ist eine Verlängerung bis mindestens 2029. Zuletzt hatten beide Seiten mehrfach ihre gegenseitige Wertschätzung kundgetan.

Kane hatte in der vergangenen Saison in 51 Pflichtspielen für die Bayern 61 Tore geschossen. Zuletzt wurde der 33-Jährige mit dem Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas ausgezeichnet, auch die Wahl zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewann er.