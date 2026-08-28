Eberl wollte Klopp 2015 nach Gladbach holen

SID 28.08.2026 • 23:25 Uhr Im Herbst 2015 wollte Eberl den heutigen Bundestrainer nach Gladbach lotsen.

Max Eberl hat zu seiner Zeit als Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach kurz die Fühler nach Jürgen Klopp ausgestreckt. „Als er in Dortmund raus war und kurz vor Liverpool stand – in der Phase habe ich mich zumindest auch mal getraut anzurufen. Das hatte sich dann mit Liverpool erledigt“, sagte der heutige Sportvorstand von Rekordmeister Bayern München am Freitag bei Sky.

Klopp hatte im April 2015 das Ende seiner Zeit beim BVB angekündigt, im folgenden Oktober übernahm er den FC Liverpool. In Gladbach begann nach dem plötzlichen Rücktritt von Erfolgstrainer Lucien Favre am 20. September 2015 die Trainersuche. Die Borussia spielte zu der Zeit in der Champions League, statt Klopp übernahm letztlich André Schubert.