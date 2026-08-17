El Mala? "In meinen Augen noch keine 50 Millionen Euro wert"

Niklas Trettin 17.08.2026 • 09:56 Uhr Der Poker zwischen dem BVB und dem 1. FC Köln um Said El Mala endet ergebnislos. Ex-Stürmer Nils Petersen findet das nicht zwingend schlecht.

Das Nein des 1. FC Köln zu einem Wechsel von Said El Mala zu Borussia Dortmund sorgt weiterhin für Diskussionen. Für Nils Petersen könnte die Entscheidung der Rheinländer allerdings auch positive Folgen haben. „Solange solche Meinungsverschiedenheiten nicht auf dem Rücken des Spielers ausgetragen werden, ist alles okay“, schrieb der Ex-Profi in einer Kolumne beim kicker.

Bei El Mala könnte die geplatzte Millionen-Offerte für zusätzlichen Antrieb sorgen. „Ich könnte mir gut vorstellen, dass El Mala eine starke Jetzt-erst-recht-Saison hinlegen wird“, betonte Petersen. Der Angreifer spiele bei seinem Heimatverein, der aktuelle Hype dürfte ihn zusätzlich beflügeln und die Spielweise des FC komme ihm entgegen. Tempo, Umschaltmomente und Eins-gegen-eins-Duelle zählen zu seinen größten Stärken.

Ein Wechsel zum BVB hätte dagegen Herausforderungen mit sich gebracht. „In Dortmund ist die Konkurrenz im Kader größer, du kannst dir weniger schwächere Auftritte oder Phasen erlauben und die Gegner stehen tiefer, da gibt es weniger Raum hinter den Defensivreihen, die El Mala bespielen kann“, so Petersen: „Im Ballbesitzfußball hat er noch Verbesserungspotenzial. Das BVB-Veto tut seiner Entwicklung keinen Abbruch. Im Gegenteil. Wenn er sich weiter verbessert, steigt auch sein Marktwert. Diesen Sommer ist er auch in meinen Augen noch keine 50 Millionen Euro wert.“

El Mala überzeugte in der Bundesliga auf Anhieb

Für Petersen sei nun auch spannend, wie viel Geld die Kölner ab jetzt über Trikotverkäufe einnehmen werden. „Nur wenige FC-Fans haben sich bislang das neue (schicke!) Trikot mit El Mala beflocken lassen – weil man annahm, dass 100 km nordöstlich mal so eben 50 Dortmunder Millionen in die Domstadt überwiesen werden“, meinte der 37-Jährige.