Komplette Wende im El-Mala-Poker

Philipp Heinemann 14.08.2026 • 12:22 Uhr Borussia Dortmund steigt aus dem Poker um Said El Mala aus - der BVB bestätigt die wohl finale Wende im wochenlangen Tauziehen um den Köln-Star.

Borussia Dortmund hat sich aus dem Transferpoker um Wunschspieler Said El Mala verabschiedet! Wie BVB-Geschäftsführer Sport Lars Ricken bestätigte, wollen die Schwarz-Gelben kein Angebot mehr abgeben.

„Said El Mala ist kein Spieler von Borussia Dortmund und wird es in diesem Sommer auch nicht werden“, sagte der Ex-Profi der Funke Mediengruppe.

Man habe in den vergangenen Tagen „offene Gespräche“ mit den Verantwortlichen des 1. FC Köln geführt, „die unser letztes Angebot jedoch abgelehnt haben. Borussia Dortmund wird kein weiteres Angebot mehr unterbreiten und einen Transfer des Spielers nicht weiter verfolgen.“

El Mala: BVB-Angebot für Köln zu niedrig

Die von den Geißböcken gewünschte Summe, eine fixe Ablöse von 50 Millionen Euro, soll Berichten zufolge auch mit der demnach letzten Offerte nicht erreicht worden sein. Nur durch Boni wäre diese Marke wohl geknackt worden.

Erst im Juli 2025 hatte El Mala seinen Vertrag in Köln bis zum 30. Juni 2030 verlängert ohne Ausstiegsklausel. Der Flügelspieler überzeugte in der Bundesliga auf Anhieb. In seiner Premierensaison gelangen dem 19-Jährigen 13 Treffer und fünf Vorlagen.

Den Sprung in den deutschen WM-Kader verpasste er nur knapp.

Wechselt El Mala nun woanders hin?

„Said hat einen langfristigen Vertrag und wir haben keinen Grund, den Spieler abzugeben“, sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler zuletzt, doch: „Wir haben auch gesagt: Wenn etwas kommt, das für den 1. FC Köln in der Größenordnung ist, dass wir uns unterhalten wollen, werden wir das auch tun.“

Nun dürfte zumindest ein Deal mit dem BVB vom Tisch sein. Jüngst war El Mala auch mit der AC Milan und dem FC Fulham in Verbindung gebracht worden. Beiden Klubs soll er aber bereits abgesagt haben, da er stets nur nach Dortmund wollte.