Emotionale Rede: So nimmt der BVB Abschied von einer Ikone

Moritz Pleßmann 29.08.2026 • 20:08 Uhr Im Juni verstarb die BVB-Ikone Wolfgang Paul. Vor dem ersten Bundesliga-Spiel der neuen Saison erinnert der Verein an ihn.

Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison hat Borussia Dortmund an den verstorbenen Wolfgang Paul erinnert. Vor dem Anpfiff gegen den Hamburger SV (2:0) wurde eine Schweigeminute abgehalten und Stadionsprecher Norbert Dickel widmete Paul eine Abschiedsrede.

Dazu präsentierten die Dortmunder Fans ein großes Porträt mit Pauls Namen als Choreographie auf der Südtribüne.

So verabschiedet sich Borussia Dortmund von einer Ikone

„Borussia Dortmund hat in diesem Sommer einen Menschen verloren, der unseren Verein über Jahrzehnte geprägt hat. Der Stopper, unser Kapitän, unser Ehrenspielführer und vor allem einer von uns“, leitete Dickel ein. Paul war am 28. Juni im Alter von 86 Jahren verstorben.

1966 war er Kapitän der legendären Dortmunder Mannschaft, die gegen den FC Liverpool als erster deutscher Verein einen europäischen Vereinspokal gewinnen konnte. „Ein Moment für die Ewigkeit – und Wolfgang Paul war ein Teil dieser Ewigkeit“, beschrieb Dickel. 1963 gewann er die Deutsche Meisterschaft, 1965 den DFB-Pokal.

Wolfgang Paul blieb dem BVB lange treu

Auch nach seiner aktiven Zeit blieb Paul dem BVB eng verbunden. Er war Ehrenmitglied, langjähriger Vorsitzender und späterer Ehrenvorsitzender des Ältestenrates. 2024 wurde er zum ersten Ehrenspielführer des Vereins gewählt.