Emotionale Rede: So nimmt der BVB Abschied von einer Ikone

Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison hat Borussia Dortmund an den verstorbenen Wolfgang Paul erinnert. Vor dem Anpfiff gegen den Hamburger SV (2:0) wurde eine Schweigeminute abgehalten und Stadionsprecher Norbert Dickel widmete Paul eine Abschiedsrede.
Emotionaler Abschied beim BVB
Dazu präsentierten die Dortmunder Fans ein großes Porträt mit Pauls Namen als Choreographie auf der Südtribüne.
So verabschiedet sich Borussia Dortmund von einer Ikone
„Borussia Dortmund hat in diesem Sommer einen Menschen verloren, der unseren Verein über Jahrzehnte geprägt hat. Der Stopper, unser Kapitän, unser Ehrenspielführer und vor allem einer von uns“, leitete Dickel ein. Paul war am 28. Juni im Alter von 86 Jahren verstorben.
1966 war er Kapitän der legendären Dortmunder Mannschaft, die gegen den FC Liverpool als erster deutscher Verein einen europäischen Vereinspokal gewinnen konnte. „Ein Moment für die Ewigkeit – und Wolfgang Paul war ein Teil dieser Ewigkeit“, beschrieb Dickel. 1963 gewann er die Deutsche Meisterschaft, 1965 den DFB-Pokal.
Wolfgang Paul blieb dem BVB lange treu
Auch nach seiner aktiven Zeit blieb Paul dem BVB eng verbunden. Er war Ehrenmitglied, langjähriger Vorsitzender und späterer Ehrenvorsitzender des Ältestenrates. 2024 wurde er zum ersten Ehrenspielführer des Vereins gewählt.
Am Ende richtete sich Dickel noch einmal direkt an Paul: „Lieber Wolfgang, heute sagen wir dir: Wir sind stolz und dankbar, dass du einer von uns warst. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau Almuth, seiner Familie und allen Menschen, die ihm nahestanden. Du wirst uns fehlen. Aber du wirst niemals vergessen sein.“
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