Englands Stürmerikone Vardy zeigt Bundesliga-Spiele auf YouTube

SID 28.08.2026 • 11:37 Uhr Der ehemalige englische Nationalstürmer hat die TV-Rechte für sieben Freitagsspiele erworben. Los geht's am Abend mit dem Eröffnungsspiel.

Der frühere englische Nationalstürmer Jamie Vardy wird künftig als Broadcaster deutschen Live-Fußball moderieren und übertragen. Wie die Bundesliga am Freitag mitteilte, hat der 39-Jährige eine Vereinbarung geschlossen, nach der sein YouTube-Kanal „Jamie Vardy’s Having a Party“ in Großbritannien und Irland sieben Freitagsspiele in dieser Saison als offizieller Rechtehalter übertragen darf. Den Anfang macht das Eröffnungsspiel zwischen Meister Bayern München und dem VfB Stuttgart am Abend (20.30 Uhr/Sky und Sat.1).

Die Zusammenarbeit wurde im Rahmen einer umfassenderen Partnerschaft mit der Medien- und Unterhaltungsgruppe Banijay Entertainment vereinbart, die die Live-Show produzieren wird. Mit dem Engagement setzt die Bundesliga ihre Strategie fort, über neue digitale Formate zusätzliche Zielgruppen anzusprechen. Bereits seit 2025 ist der britische Podcaster Mark Goldbridge offizieller Partner der Liga, in der Saison 2026/27 zeigt er auf seinem Channel „That’s Football“ 15 Freitagabendspiele. Zuschauer verfolgen die Begegnungen dabei gemeinsam mit den jeweiligen Gastgebern und deren Reaktionen auf das Spielgeschehen.

„Die Hinzunahme von Vardy bringt ein anderes, von Spielern geführtes Format in die Creator-Distribution der Bundesliga und verbindet Live-Fußball mit der Perspektive und Persönlichkeit eines der bekanntesten Premier-League-Spieler der vergangenen Jahre“, schrieb die Bundesliga in ihrer Mitteilung.