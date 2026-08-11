Enrique vor Supercup: PSG will "alles gewinnen"

SID 11.08.2026 • 20:42 Uhr Den ersten Titel der neuen Saison können sich die Könige Europas am Mittwochabend in Salzburg sichern.

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain startet mit maximalen Ambitionen in die neue Spielzeit. „Wir wollen alles gewinnen“, betonte Trainer Luis Enrique vor dem Finale im europäischen Supercup am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) in Salzburg gegen Europa-League-Sieger Aston Villa: „Wenn man sich die Geschichte ansieht, ist es schwer, immer zu gewinnen. Aber genau das wollen wir anstreben.“

PSG hatte in der Vorsaison seinen Premierentitel in der Champions League erfolgreich verteidigt und zudem die Meisterschaft, den europäischen und den französischen Supercup sowie den FIFA-Interkontinentalpokal gewonnen. „Wir müssen zeigen, auf welchem Niveau wir sind, und das muss auf dem Platz deutlich werden“, sagte Enrique.

PSG reist als Titelverteidiger an

Den ersten Titel der Saison hatte sich Paris im vergangenen Jahr im Supercup nach Elfmeterschießen gegen Tottenham Hotspur gesichert (4:3). In der Champions League hatten die Franzosen unter anderem Bayern München im Halbfinale ausgeschaltet (5:4, 1:1) und sich dann im Endspiel gegen den FC Arsenal durchgesetzt (4:3 n.E.).