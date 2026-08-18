Neuer TV-Job für Ex-Schiedsrichter Patrick Ittrich

SID 18.08.2026 • 12:49 Uhr Nach seinem Karriereende als aktiver Schiedsrichter beginnt Patrick Ittrich zur kommenden Bundesligasaison einen neuen Job.

Der langjährige Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich wechselt die Seiten. Der 47-Jährige verstärkt ab der kommenden Saison das Team von Sky Sport als TV-Experte. „Nach vielen Jahren auf dem Platz reizt mich die neue Perspektive sehr“, sagte der Hamburger.

Ittrich war bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada bereits als Experte für MagentaTV im Einsatz. „Mir ist wichtig, Entscheidungen klar und verständlich einzuordnen, gute Leistungen genauso zu benennen wie Fehler“, sagte der Polizeibeamte.

Ittrich mit regelmäßigen TV-Einsätzen

Laut Sky wird Ittrich „regelmäßig im Einsatz sein – sei es vor Ort beim Topspiel, im Studio in Unterföhring oder per Live-Schalte“.