Markus Babbel: "Ich hoffe, dass es ähnlich wird wie bei Olise"

Martin Hoffmann 19.08.2026 • 23:10 Uhr TV-Experte Markus Babbel lobt den Transfersommer des FC Bayern - und sieht Probleme auf Alphonso Davies zukommen.

TV-Experte Markus Babbel ist beeindruckt von den zwei zentralen Neuverpflichtungen des FC Bayern – und sieht die Kaderqualität des Rekordmeisters klar verbessert.

Der Europameister von 1996 bezeichnet die beiden Neuzugänge Nathaniel Brown und Ismael Saibari im Interview mit Ran als „großartige“ Transfers: „Die Bayern haben viel Geld ausgegeben und beide bestätigen, dass sie tolle Spieler sind, die den Verein besser machen werden, ob von Anfang an oder halt in der Breite.“

Markus Babbel hofft bei Saibari auf Olise-Effekt

Besonders gespannt ist Babbel auf die Entwicklung von Saibari. Der Offensivspieler bringe die Flexibilität mit, mehrere Positionen zu bekleiden. Nun müsse er den Schritt auf das Niveau des FC Bayern meistern: „Ich hoffe, dass es ähnlich wird wie bei Michael Olise, der bei Crystal Palace schon auffällig war und bei Bayern dann noch mal ganz andere Dimensionen angenommen hat, weil er mit besseren Spielern umgeben war und er dadurch seine Qualitäten noch mehr zeigen konnte.“

Brown wiederum habe in den vergangenen Jahren eine „unfassbar tolle Entwicklung“ genommen und könne sich durch das Umfeld in München weiter steigern: „Jetzt haben sie wieder einen pfeilschnellen Linksverteidiger, der, wenn er hoch spielt, vielleicht nochmal was retten kann aufgrund seiner Schnelligkeit, aber eben auch technisch so versiert ist, dass er immer wieder auch torgefährlich wird.“

FC Bayern: Babbel findet Brown-Deal folgerichtig

Für Alphonso Davies erhöht sich durch Browns Verpflichtung der Konkurrenzdruck – was aus Babbels Sicht jedoch nur folgerichtig ist.

Davies sei „halt einfach mit Fragezeichen behaftet. Bleibt er stabil, bleibt er fit? Wenn er fit ist, hat er natürlich eine brutale Qualität. Aber er war jetzt in der Vergangenheit sehr oft verletzt und ist lange ausgefallen.“

Dass Bayern darauf nun reagiert habe, dürfe Davies nicht wundern: „Darüber bist du dir von vornherein bewusst, wenn du zu so einem Verein gehst wie Bayern München. Und da sind die Bayern kein Einzelfall. Wenn man sich die internationalen Top-Vereine anschaut, sind die auf jeder Position gut doppelt besetzt.“