FC Bayern: Bischof schwärmt von Sturm-Talent

Alina Heidenreich 04.08.2026 • 19:08 Uhr Bayern-Juwel Bastian Assomo erzielt den 2:1-Siegtreffer im Testspiel gegen Jeju SK. Ein Teamkollege zeigt sich besonders beeindruckt.

Ein 19-Jähriger erzielt das Führungstor, ein 16-Jähriger den Siegtreffer: Beim FC Bayern ist das Testspiel gegen Jeju SK am Dienstagnachmittag (2:1) auch zu einer Talenteschau mutiert – bei der einer besonders herausstach.

Nicht nur erzielte U16-Nationalstürmer Bastian Assomo das entscheidende Tor des Tages – sondern brachte Teamkollege Tom Bischof in der anschließenden Mixed Zone regelrecht ins Schwärmen: „Er ist brutal für sein Alter, ein sehr guter Fußballer, ein klassischer Stürmer“.

Trotz seines jungen Alters hinterlässt Assomo bereits einen bleibenden Eindruck bei seinen Teamkollegen – und zeigt dabei seine Qualitäten: „Er hat einen sehr guten Abschluss, ist ein klassischer Boxspieler“, lobte Bischof das Nachwuchstalent.

Bereits in der vergangenen Saison war Assomo für die U17 auf Torejagd gegangen, zwei Einsätze (ein Tor) für die Zweitvertretung der Münchner in der Regionalliga Bayern stehen ebenfalls schon zu Buche.

FC Bayern: Campus als Talentschmiede

Der Deutsch-Kameruner darf sich so berechtigte Hoffnungen auf sporadische Trainingseinheiten und gar Kaderplätze unter Vincent Kompany 2026/27 machen.