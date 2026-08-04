FC Bayern: Bischof schwärmt von Sturm-Talent

Ein 19-Jähriger erzielt das Führungstor, ein 16-Jähriger den Siegtreffer: Beim FC Bayern ist das Testspiel gegen Jeju SK am Dienstagnachmittag (2:1) auch zu einer Talenteschau mutiert – bei der einer besonders herausstach.
Bischof schwärmt von Bayern-Juwel
Nicht nur erzielte U16-Nationalstürmer Bastian Assomo das entscheidende Tor des Tages – sondern brachte Teamkollege Tom Bischof in der anschließenden Mixed Zone regelrecht ins Schwärmen: „Er ist brutal für sein Alter, ein sehr guter Fußballer, ein klassischer Stürmer“.
Trotz seines jungen Alters hinterlässt Assomo bereits einen bleibenden Eindruck bei seinen Teamkollegen – und zeigt dabei seine Qualitäten: „Er hat einen sehr guten Abschluss, ist ein klassischer Boxspieler“, lobte Bischof das Nachwuchstalent.
Bereits in der vergangenen Saison war Assomo für die U17 auf Torejagd gegangen, zwei Einsätze (ein Tor) für die Zweitvertretung der Münchner in der Regionalliga Bayern stehen ebenfalls schon zu Buche.
FC Bayern: Campus als Talentschmiede
Der Deutsch-Kameruner darf sich so berechtigte Hoffnungen auf sporadische Trainingseinheiten und gar Kaderplätze unter Vincent Kompany 2026/27 machen.
Unter dem Bayern-Coach hatten in der vergangenen Saison bereits mehrere Talente vom vereinseigenen Campus ihr Debüt gefeiert – darunter auch der erste Torschütze des Tages, Felipe Chávez.