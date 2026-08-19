FC Bayern: Diese Zweifel hat Dietmar Hamann

Lars Hinzberg 19.08.2026 • 08:01 Uhr Als Titelverteidiger und Rekordmeister geht der FC Bayern standardgemäß auch in die Bundesligasaison 2026/27 als Gejagter. Experte Dietmar Hamann mahnt bei den Münchenern dennoch zur Vorsicht.

Nach einer überzeugenden Vorbereitung mit Siegen gegen Aston Villa und RB Leipzig geht der FC Bayern wenig überraschend auch in diesem Jahr als großer Favorit in die neue Bundesligasaison. Dietmar Hamann sieht dennoch einige Gefahren für den deutschen Rekordmeister.

Ob die Bayern wieder derart dominieren werden? In der abgelaufenen Saison waren es schlussendlich 16 Punkte Vorsprung auf Vizemeister BVB. „Da wäre ich vorsichtig. Natürlich haben sie sich unter (Vincent, Anm. d. Red.) Kompany wirklich hervorragend entwickelt. Er hat es geschafft, das Umfeld zu befrieden und es ruhen zu lassen. Nur es braucht in München oft nicht viel, dass sich das ändert“, sagte Hamann bei Sky.

Diese Konkurrenz sieht Hamann für den FC Bayern

Zumal die Konkurrenz in der Sommerpause ihre Hausaufgaben gemacht habe: „Die Dortmunder haben ihre Spieler Felix Nmecha und auch Nico Schlotterbeck gehalten. Bei Leipzig muss man mal aufpassen, was noch passiert. Wenn die Bayern 85 Punkte holen, dann werden sie Meister. Wenn die Bayern mal ein Jahr haben, wo sie etwas anbieten, dann musst du da sein.“

Aber nicht nur die Zweit- und Drittplatzierten der abgelaufenen Saison könnten nach Meinung des TV-Experten oben mitspielen. Vor allem der VfB Stuttgart habe gute Karten für die kommende Spielzeit: „Die gefallen mir! Und der Trainer Sebastian Hoeneß macht einen herausragenden Job. Sie waren wieder im Pokalfinale, haben eine herausragende Halbzeit gespielt. Sie haben es nur verpasst, in Führung zu gehen. Das ist eine richtig gefestigte Mannschaft. Die Spieler sehen, dass da etwas entsteht. Da ist alles gewachsen und gefestigt, ich freue mich auf sie!“

Bayerns Leistungsträger in der Pflicht

Dass Hamann überhaupt Chancen für die Bundesliga-Konkurrenz sieht, liegt auch an vermeintlichen Problemen innerhalb des Bayern-Kaders: „Michael Olise und Harry Kane hatten eine sehr lange Saison, waren bis zum Schluss bei der WM, auch wenn sie beide das Finale nicht gespielt haben.

Luis Díaz war mit Kolumbien auch länger dabei. Dann muss man schauen, wie sie in die Runde rein starten. Kane ist auch wieder ein Jahr älter geworden, also ich bin gespannt. Deswegen würde ich jetzt dagegenhalten, dass die Bayern mit zehn Punkten oder mehr die Meisterschaft gewinnen.“