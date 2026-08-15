FC Bayern: Jamal Musiala auf dem Platz umgekippt

Maximilian Huber , Stefan Kumberger , Jonas Nohe 15.08.2026 • 17:28 Uhr Jamal Musiala trifft für den FC Bayern, kippt aber wenige Augenblicke später auf dem Platz um. Der Notarzt des FC Bayern gibt Entwarnung. Was bisher bekannt ist.

Großer Schreckmoment in der Münchner Allianz Arena! Jamal Musiala ist beim Telekom Cup gegen RB Leipzig (3:1) abseits des Balles auf dem Rasen umgekippt.

Der deutsche Nationalspieler hatte erst zwei Minuten zuvor das 3:1 gegen Leipzig erzielt und war in der 83. Minute ohne gegnerische Einwirkung in der Leipziger Hälfte zu Boden gegangen.

Jamal Musiala: Notarzt gibt schnell Entwarnung

Umstehende Spieler winkten unverzüglich das medizinische Personal auf den Rasen, auch der Notarzt in der Allianz Arena eilte auf den Platz. Sanitäter mit einer Trage rannten auf das Grün, die Sanitäter kümmerten sich um den am Boden liegenden Musiala.

Der Kopf des DFB-Stars wurde mit einem Eisbeutel gekühlt. Augenblicke später hob der Notarzt zwei Daumen und gab Entwarnung.

Musiala stand mithilfe der Sanitäter auf und verließ das Spielfeld. Beim Gang in die Katakomben wirkte der Offensivspieler leicht benommen.

FC Bayern: Musiala-Untersuchungen ergeben nichts

Nach SPORT1-Informationen klagte Musiala temperaturbedingt über ein Schwindelgefühl und Kreislaufprobleme. Erste Untersuchungen der Bayern haben bislang nichts ergeben. Voraussichtlich muss der 23-Jährigen in den kommenden zwei Tagen pausieren, um sich wieder zu erholen.

Das Publikum hatte unterstützend applaudiert, als der 23-Jährige ausgewechselt wurde.

„Wir drücken ihm die Daumen“, sagte Keeper Manuel Neuer anschließend bei MagentaTV.