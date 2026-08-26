Bericht: Dann rief Klopp Musiala an

Moritz Pleßmann 26.08.2026 • 10:59 Uhr Jamal Musiala macht eine schwere Zeit durch. Unterstützung erhält er von Bundestrainer Jürgen Klopp, der sich wohl auch persönlich beim deutschen Nationalspieler meldete.

Jamal Musiala hat weiterhin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der Star des FC Bayern leidet seit geraumer Zeit an „Absencen“ aufgrund einer neurologischen Dysfunktion. In der Vorbereitung auf die neue Saison sackte Musiala gleich zweimal in Testspielen zusammen. Nach dem zweiten öffentlichen Vorfall gab es einen besonderen Anruf.

Wie die Sport Bild berichtet, hat Bundestrainer Jürgen Klopp den deutschen Nationalspieler nach dem Testspiel gegen Heidenheim angerufen. Am Telefon soll er sich zunächst nach dem Zustand und der Gesundheit des 23-Jährigen erkundet haben und zusätzlich seine zentrale Rolle in der Zukunft des DFB-Teams unterstrichen haben. Den Bayern-Star habe das Gespräch beeindruckt.

Des Weiteren soll momentan eine Dokumentation über Musiala geplant sein. Dafür sollen seit ein paar Monaten Aufnahmen des Mittelfeld-Stars gemacht werden, die ihn vor allem im Alltag außerhalb des Platzes zeigen. Wann die Doku erscheint ist unklar, in den nächsten Wochen soll weiter daran gearbeitet werden.

FC Bayern: Musiala trainiert noch individuell

Bevor Musiala allerdings wieder im DFB-Dress auflaufen kann, muss er zunächst wieder richtig fit werden. Beim 2:1-Erfolg im Supercup gegen Borussia Dortmund stand er nicht im Kader, auch der Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) kommt noch zu früh. Musiala trainiert aktuell noch individuell, nach SPORT1-Informationen noch bis Mittwoch oder Donnerstag. Erst im Laufe der Woche soll Musiala wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Wann er Trainer Vincent Kompany wieder zur Verfügung steht, ist derweil offen.

Dass der Zauberfuß aktuell noch nicht wieder mitwirken kann, liegt auch daran, dass die medikamentöse Behandlung wieder umgestellt wurde. Zwischendurch hatte Musiala weniger Medikamente eingenommen, allerdings müsse man nach den zwei Anfällen „jetzt ein bisschen hochfahren wieder“, wie Bayerns Sportvorstand Max Eberl rund um den Supercup bei Sky erklärt hatte. Bis die neue Dosis der Medikamente greift, dauert es üblicherweise zehn bis 14 Tage. Danach sollten die Anfälle seltener werden, im Optimalfall gänzlich verschwinden.

Sein Trainer jedenfalls ist voll und ganz von den sportlichen Qualitäten seines Schützlings überzeugt und lobte seine Leistungen in der Saisonvorbereitung. In einem Vier-Augen-Gespräch soll Kompany Musiala laut der Sport Bild mitgeteilt haben, dass er ihn sportlich in der besten Verfassung seit seinem Start als Bayern-Trainer sieht.