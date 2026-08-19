Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

FC Bayern: Kane und Olise beim Supercup dabei

Kane und Olise beim Supercup dabei

Die Rückkehr der Superstars Harry Kane und Michael Olise beim FC Bayern läuft schneller als gedacht. Vincent Kompany plant auch in Dortmund mit seinen Leistungsträgern.
Harry Kane geht in sein letztes Vertragsjahr beim FC Bayern München. Der Superstar kündigt aber bereits Gespräche mit dem Verein an.
SID
Die Rückkehr der Superstars Harry Kane und Michael Olise beim FC Bayern läuft schneller als gedacht. Vincent Kompany plant auch in Dortmund mit seinen Leistungsträgern.

Für den FC Bayern gab es trotz des erneuten Zusammenbruchs von Jamal Musiala bei der Generalprobe für den Supercup auch erfreuliche Nachrichten. So feierten Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano nach nur einem Tag Training beim 4:2 (1:2) im Testspiel des Rekordmeisters in Heidenheim ihr Blitz-Comeback.

Trainer Vincent Kompany plant mit seinen Superstars sogar schon wieder am Samstag (20.30 Uhr ab im LIVETICKER) im Prestigeduell bei Vizemeister Borussia Dortmund.

Supercup: Auch Neuer, Bischof, Laimer und Kimmich dürften dabei sein

„Sie sind im Training schon sehr scharf. Wenn sie das auch am Samstag bringen, sind wir weiter als gedacht“, sagte Kompany schon vor der Partie beim Zweitligisten bei Bayern TV. Das Trio hatte nach der WM länger Urlaub erhalten und nach den obligatorischen Leistungstests am Montag die erste Einheit mit der Mannschaft absolviert. Beim FCH kamen Kane, Olise und Upamecano dann jeweils knapp eine halbe Stunde zum Einsatz.

Es sei wichtig, so Kompany, dass seine Spieler noch „einige Sprintmeter bekommen“. So sammelten in Heidenheim unter anderem auch WM-Star Ismael Saibari, Nathaniel Brown, Alphonso Davies und Luis Díaz weitere wichtige Einsatzminuten, um für den Supercup und den Ligastart am 28. August gegen den VfB Stuttgart fit zu sein. Die angeschlagenen Lennart Karl und Serge Gnabry fehlten weiterhin. Auch Manuel Neuer, Tom Bischof, Konrad Laimer und Joshua Kimmich standen nicht im Kader, dürften aber beim BVB dabei sein.

In der Partie beim Bundesliga-Absteiger „konnten wir weiter in den Rhythmus kommen konnte. Jede Minute tut uns gut. Das Spiel war dankbar für uns, die jungen Spieler konnten lernen, die arrivierten Spieler konnten Minuten sammeln“, sagte Sportvorstand Max Eberl und zog vor dem Pflichtspielstart ein erstes Fazit: „Wir haben die Vorbereitung gut absolviert. Wir haben viele Dinge gut gemacht, aber auch gemerkt, dass wir an der Körperlichkeit arbeiten müssen, noch frischer werden müssen.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite