FC Bayern: Kane und Olise beim Supercup dabei

Für den FC Bayern gab es trotz des erneuten Zusammenbruchs von Jamal Musiala bei der Generalprobe für den Supercup auch erfreuliche Nachrichten. So feierten Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano nach nur einem Tag Training beim 4:2 (1:2) im Testspiel des Rekordmeisters in Heidenheim ihr Blitz-Comeback.
Kane und Olise beim Supercup dabei
Trainer Vincent Kompany plant mit seinen Superstars sogar schon wieder am Samstag (20.30 Uhr ab im LIVETICKER) im Prestigeduell bei Vizemeister Borussia Dortmund.
Supercup: Auch Neuer, Bischof, Laimer und Kimmich dürften dabei sein
„Sie sind im Training schon sehr scharf. Wenn sie das auch am Samstag bringen, sind wir weiter als gedacht“, sagte Kompany schon vor der Partie beim Zweitligisten bei Bayern TV. Das Trio hatte nach der WM länger Urlaub erhalten und nach den obligatorischen Leistungstests am Montag die erste Einheit mit der Mannschaft absolviert. Beim FCH kamen Kane, Olise und Upamecano dann jeweils knapp eine halbe Stunde zum Einsatz.
Es sei wichtig, so Kompany, dass seine Spieler noch „einige Sprintmeter bekommen“. So sammelten in Heidenheim unter anderem auch WM-Star Ismael Saibari, Nathaniel Brown, Alphonso Davies und Luis Díaz weitere wichtige Einsatzminuten, um für den Supercup und den Ligastart am 28. August gegen den VfB Stuttgart fit zu sein. Die angeschlagenen Lennart Karl und Serge Gnabry fehlten weiterhin. Auch Manuel Neuer, Tom Bischof, Konrad Laimer und Joshua Kimmich standen nicht im Kader, dürften aber beim BVB dabei sein.
In der Partie beim Bundesliga-Absteiger „konnten wir weiter in den Rhythmus kommen konnte. Jede Minute tut uns gut. Das Spiel war dankbar für uns, die jungen Spieler konnten lernen, die arrivierten Spieler konnten Minuten sammeln“, sagte Sportvorstand Max Eberl und zog vor dem Pflichtspielstart ein erstes Fazit: „Wir haben die Vorbereitung gut absolviert. Wir haben viele Dinge gut gemacht, aber auch gemerkt, dass wir an der Körperlichkeit arbeiten müssen, noch frischer werden müssen.“