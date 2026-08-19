FC Bayern: Kane und Olise beim Supercup dabei

SID 19.08.2026 • 09:44 Uhr Die Rückkehr der Superstars Harry Kane und Michael Olise beim FC Bayern läuft schneller als gedacht. Vincent Kompany plant auch in Dortmund mit seinen Leistungsträgern.

Trainer Vincent Kompany plant mit seinen Superstars sogar schon wieder am Samstag (20.30 Uhr ab im LIVETICKER) im Prestigeduell bei Vizemeister Borussia Dortmund.

Supercup: Auch Neuer, Bischof, Laimer und Kimmich dürften dabei sein

„Sie sind im Training schon sehr scharf. Wenn sie das auch am Samstag bringen, sind wir weiter als gedacht“, sagte Kompany schon vor der Partie beim Zweitligisten bei Bayern TV. Das Trio hatte nach der WM länger Urlaub erhalten und nach den obligatorischen Leistungstests am Montag die erste Einheit mit der Mannschaft absolviert. Beim FCH kamen Kane, Olise und Upamecano dann jeweils knapp eine halbe Stunde zum Einsatz.

Es sei wichtig, so Kompany, dass seine Spieler noch „einige Sprintmeter bekommen“. So sammelten in Heidenheim unter anderem auch WM-Star Ismael Saibari, Nathaniel Brown, Alphonso Davies und Luis Díaz weitere wichtige Einsatzminuten, um für den Supercup und den Ligastart am 28. August gegen den VfB Stuttgart fit zu sein. Die angeschlagenen Lennart Karl und Serge Gnabry fehlten weiterhin. Auch Manuel Neuer, Tom Bischof, Konrad Laimer und Joshua Kimmich standen nicht im Kader, dürften aber beim BVB dabei sein.