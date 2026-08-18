Nach Diagnose: Außergewöhnlich viel Zuspruch für Musiala

Lars Hinzberg 18.08.2026 • 23:18 Uhr Eine Nervenkrankheit ist der Grund für die Zusammenbrüche von Jamal Musiala, das teilt der Bayern-Spieler auf Instagram mit. In den Kommentaren gibt es daraufhin viel Zuspruch und Liebe aus der Fußballwelt.

Nicht nur für Fans des FC Bayern war es ein Schock, als Jamal Musiala im Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim ohne Gegnereinwirkung kraftlos zu taumeln begann und schließlich von seinen herbeieilenden Mitspielern auf den Boden gelegt wurde. Nach dem Vorfall im Spiel gegen Leipzig war das schon der zweite Zusammenbruch innerhalb weniger Tage.

In einem Instagram-Beitrag enthüllte Musiala den Grund für seine Schwächeanfälle: „Temporäre Absencen infolge einer neurologischen Dysfunktion.“ Schon nach wenigen Minuten füllte sich die Kommentarspalte mit Genesungswünschen und aufbauenden Worten prominenter Mitspieler und Weggefährten des Offensivspielers.

Wirtz, Woltemade & Co. fühlen mit Musiala

Einer der ersten war Nationalmannschaftskollege Florian Wirtz, der bei der EM 2024 gemeinsam mit Bayerns Nummer 10 noch als „Wusiala“ die deutschen Herzen erobert hatte. Bei einem solchen roten Herz beließ er es auch in seinem Kommentar.

Die gleiche Reaktion zeigten auch weitere DFB– oder Bayern-Mitspieler wie Nick Woltemade, Nadiem Amiri, Luis Diaz, Manuel Neuer oder Aleksandar Pavlović. Letzterer schob noch ein „Stehen alle hinter dir“ nach. Auch Lothar Matthäus fühlte mit: „Stay strong“ in Verbindung mit drei roten Herzen schrieb der 150-malige Nationalspieler.

Doch nicht nur von Mannschaftskollegen regnete es Liebe für den leidgeplagten Dribbler, der sich vor der WM erst von einem komplizierten Schien- und Wadenbeinbruch erholt hatte und seitdem vergeblich nach seiner früheren Form suchte. Auch von den Heidenheimern gab es tröstenden Zuspruch: „Gute Besserung! Die Gesundheit steht über allem, deshalb wünschen wir Dir nur das Beste!“

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Schon auf dem Platz hatten die Heidenheim- und Bayernspieler gemeinsam einen Kreis gebildet, um den am Boden liegenden Musiala vor Blicken zu schützen. Anschließend hallten „Jamal Musiala“-Sprechchöre durch die Arena.

Auch internationale Topstars ließen nicht lange auf sich warten, um dem einstigen „Bambi“ ihren Rückhalt auszudrücken. So meldeten sich Stars wie Philippe Coutinho, der mit Musiala 2020 gemeinsam die Champions League gewann, oder Ex-Dortmunder Jude Bellingham. Mit Emre Can drückte auch ein aktueller Dortmund-Profi seine Unterstützung aus. Nach zwei Stunden hatte Musialas Beitrag bereits 450.000 Likes und 13.000 Kommentare.

FC Bayern: Jamal Musiala leidet an einer Nervenkrankheit

Schon vor der Veröffentlichung seines Statements schien der Nationalspieler viele private Nachrichten und Genesungswünsche erhalten zu haben und bedankte sich. „Ich bin besonders dankbar für eure Nachrichten und euren Support!“, schrieb er in seinem Statement.

Seine Diagnose, die Absencen als Folge einer neurologischen Dysfunktion, bedeutet für ihn aktuell plötzliche, kurze Bewusstseinsaussetzer, die ihn im Alltag begleiten. Oft treten diese Symptome im Rahmen einer Epilepsie auf. Die Heilungswege sind dabei vielfältig und von individueller Dauer. Musiala selbst bezeichnete die Krankheit als „gut behandelbar“.