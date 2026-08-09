FC Bayern: Kompany setzt auf Musiala

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany setzt in der neuen Saison auch auf eine Leistungssteigerung bei Starspieler Jamal Musiala.
Kompany mit Ansage wegen Musiala
„Es gibt meiner Meinung nach viel zu viele Leute, die glauben, dass es vielleicht in eine andere Richtung geht. Aber ich weiß, dass man eine Motivation aus solchen Topspielern holen kann“, sagte Kompany in einem Interview mit den Vereinsmedien über Musiala und Alphonso Davies: „Ich erwarte, dass die Jungs eine Saison spielen, die uns noch stärker macht.“
Kompany hofft auf Comeback-Duo
Musiala war nach seiner schweren Verletzung in der vergangenen Spielzeit bis auf vereinzelte Lichtblicke nicht mehr richtig in die Spur gekommen. Auch Davies war nach seinem Kreuzbandriss im März 2025 immer wieder mit Muskelverletzungen ausgefallen.
Die dauerhafte Rückkehr der beiden Profis könne bei den Bayern eine der Geschichten der neuen Spielzeit werden, mutmaßte Kompany. Generell will der Belgier sich nicht auf der erfolgreichen letzten Saison ausruhen.
„Unsere Konkurrenten in Deutschland und Europa sind alle hungrig. Viele haben nichts gewonnen. Das heißt, dass wir genauso hungrig sein müssen. Wir dürfen uns keine Arroganz erlauben. Was letzte Saison passiert ist, ist total unwichtig“, mahnte er: „Egal, was letzte Saison passiert ist: Es kann deine beste Saison werden. Und das muss die Mentalität sein.“ Die Bayern starten am 22. August im Franz-Beckenbauer-Supercup bei Borussia Dortmund in die neue Saison.