FC Bayern: Kompany setzt auf Musiala

SID 09.08.2026 • 13:32 Uhr Vincent Kompany setzt beim FC Bayern in der neuen Saison große Hoffnungen in Jamal Musiala und Alphonso Davies. Nach schwierigen Monaten traut der Trainer beiden eine wichtige Rolle zu

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany setzt in der neuen Saison auch auf eine Leistungssteigerung bei Starspieler Jamal Musiala.

„Es gibt meiner Meinung nach viel zu viele Leute, die glauben, dass es vielleicht in eine andere Richtung geht. Aber ich weiß, dass man eine Motivation aus solchen Topspielern holen kann“, sagte Kompany in einem Interview mit den Vereinsmedien über Musiala und Alphonso Davies: „Ich erwarte, dass die Jungs eine Saison spielen, die uns noch stärker macht.“

Kompany hofft auf Comeback-Duo

Musiala war nach seiner schweren Verletzung in der vergangenen Spielzeit bis auf vereinzelte Lichtblicke nicht mehr richtig in die Spur gekommen. Auch Davies war nach seinem Kreuzbandriss im März 2025 immer wieder mit Muskelverletzungen ausgefallen.

Die dauerhafte Rückkehr der beiden Profis könne bei den Bayern eine der Geschichten der neuen Spielzeit werden, mutmaßte Kompany. Generell will der Belgier sich nicht auf der erfolgreichen letzten Saison ausruhen.