FC Bayern: Martín Demichelis' unrühmlicher Moment

Philipp Heinemann 12.08.2026 • 14:16 Uhr Martín Demichelis wird beim FC Bayern einst suspendiert - weil sich Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld nicht an Absprachen gehalten hat, wie er heute selbst aufklärt.

Martín Demichelis hat mit dem FC Bayern so manchen Titel gefeiert – aber auch für einen unrühmlichen Moment gesorgt.

Im März 2008 wurde der heutige Trainer von RB Leipzig in München suspendiert. Der gelernte Innenverteidiger hatte sich geweigert, im defensiven Mittelfeld aufzulaufen.

Der damalige Bayern-Coach Ottmar Hitzfeld sagte: „Ein Spieler kann keine Wünsche äußern. Bis auf Weiteres ist er suspendiert.“

Demichelis: Bayern-Trainer Hitzfeld hielt sich nicht an Abmachung

Als Coach würde ihm eine solche Situation nicht mehr unterlaufen, erklärte Demichelis nun im Interview mit der Sport Bild. Denn er sei wie schon als Spieler „immer ehrlich“.

„Ich hatte eine starke Phase bei Bayern im zentralen Mittelfeld, aber aber besser in der Innenverteidigung“, schilderte der 45-Jährige seine Sichtweise: „Trainer Ottmar Hitzfeld bat mich, um Mittelfeld auszuhelfen. Der Deal war: einmal.“

Doch aus einmal sei zweimal geworden. Und dann „sollte ich dort weiterspielen. Das war nicht abgemacht – habe ich ihm auch gesagt. Dann wurde ich suspendiert.“

Letztlich musste der Abwehrspieler nur für eine Partie zuschauen. Böses Blut gibt es nicht mehr: „Ottmar war ein Gentleman. Aber es gab diesen einen Moment.“