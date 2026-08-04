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FC Bayern: Minjae Kim bei Testspiel vor der Pause ausgewechselt

Kim in erster Hälfte ausgewechselt

Das Heimspiel in Südkorea ist für Minjae Kim überraschend früh beendet. Im Test gegen Jeju SK spielt der Innenverteidiger nichtmal eine volle Halbzeit.
Vor dem Spiel gegen Jeju SK FC stärkt Vincent Kompany seinem Innenverteidiger Minjae Kim den Rücken. Der Bayern-Coach betont, dass für ihn nicht Rankings, sondern allein die Leistung entscheidend ist.
Philipp Heinemann
Das Heimspiel in Südkorea ist für Minjae Kim überraschend früh beendet. Im Test gegen Jeju SK spielt der Innenverteidiger nichtmal eine volle Halbzeit.

Minjae Kim ist beim Testspiel des FC Bayern gegen Jeju SK in seiner südkoreanischen Heimat schon in der ersten Hälfte ausgewechselt worden. Der Innenverteidiger ging in der 37. Spielminute vom Platz (hier im LIVETICKER) und wurde durch Nachwuchsspieler Tim Binder ersetzt.

Warum Kim noch vor der Pause vom Platz musste, blieb zunächst unklar. Der 29-Jährige hatte die Münchner als Kapitän aufs Feld geführt.

Bayern düpiert: Minjae Kim sieht bei Gegentor nicht gut aus

Beim Gegentor zum zwischenzeitlichen 1:1 sah er wie auch einige Teamkollegen nicht gut aus. Gegenspieler Matheus Aiás düpierte den Südkoreaner des FCB, als er den Ball mit einer artistischen Aktion über ihn hinweglupfte und dann auf den Torschützen Chang-Min Lee ablegte.

Nach Treffern von Felipe Chávez und Bastian Assomo führten die Bayern zur Halbzeit mit 2:1.

Kim war in der vergangenen Saison meist Innenverteidiger Nummer drei bei den Bayern. Der 82-malige Nationalspieler steht noch bis 2028 beim Rekordmeister unter Vertrag.

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