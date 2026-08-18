Nationalspieler Jamal Musiala hat nur drei Tage nach einem Kollaps schon wieder sein Comeback gefeiert. Der 23-Jährige wurde beim Testspiel bei Zweitligist 1. FC Heidenheim in der 61. Minute eingewechselt.
FC Bayern: Musiala kehrt auf Platz zurück
Der Nationalspieler wird beim Testspiel in Heidenheim nach gut einer Stunde eingewechselt.
Erneut Sorgen um Jamal Musiala
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Musiala war am Samstag beim Testspiel gegen RB Leipzig (3:1) kurz vor dem Spielende mit einem Schwächeanfall zusammengesackt. Am Montag hatte er nach einer individuellen Einheit bei der Teampräsentation am Campus noch gefehlt.