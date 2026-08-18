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FC Bayern: Musiala kehrt auf Platz zurück

FC Bayern: Musiala kehrt auf Platz zurück

Der Nationalspieler wird beim Testspiel in Heidenheim nach gut einer Stunde eingewechselt.
Jamal Musiala
Erneut Sorgen um Jamal Musiala
© picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Jenni Maul
SID
Der Nationalspieler wird beim Testspiel in Heidenheim nach gut einer Stunde eingewechselt.

Nationalspieler Jamal Musiala hat nur drei Tage nach einem Kollaps schon wieder sein Comeback gefeiert. Der 23-Jährige wurde beim Testspiel bei Zweitligist 1. FC Heidenheim in der 61. Minute eingewechselt.

Musiala war am Samstag beim Testspiel gegen RB Leipzig (3:1) kurz vor dem Spielende mit einem Schwächeanfall zusammengesackt. Am Montag hatte er nach einer individuellen Einheit bei der Teampräsentation am Campus noch gefehlt.

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