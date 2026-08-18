FC Bayern: Musiala kehrt auf Platz zurück

SID 18.08.2026 • 19:20 Uhr Der Nationalspieler wird beim Testspiel in Heidenheim nach gut einer Stunde eingewechselt.

Nationalspieler Jamal Musiala hat nur drei Tage nach einem Kollaps schon wieder sein Comeback gefeiert. Der 23-Jährige wurde beim Testspiel bei Zweitligist 1. FC Heidenheim in der 61. Minute eingewechselt.