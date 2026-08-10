Zwei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt wächst der verfügbare Kader des FC Bayern weiter an. Wie die Münchner bekannt gaben, nahmen am Montag erstmals in der Vorbereitung Neuzugang Ismael Saibari, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Serge Gnabry und Lennart Karl am Mannschaftstraining an der Säbener Straße teil.
Bayern-Neuzugang erstmals im Training
Ismael Saibari stößt wie vier weitere Profis nach der Asienreise der Münchner zur Mannschaft.
Erstmals im Bayern-Training: Ismael Saibari
© AFP/SID/TIMOTHY A. CLARY
Die fünf Profis waren während der Asienreise des deutschen Rekordmeisters in München geblieben, um nach Verletzungen individuell zu trainieren. Somit muss Trainer Vincent Kompany aktuell nur noch auf die WM-Rückkehrer Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano verzichten.
Die Bayern starten am 22. August im Franz-Beckenbauer-Supercup bei Borussia Dortmund in die neue Saison. Zuvor sind noch zwei Testspiele gegen RB Leipzig am Samstag und beim 1. FC Heidenheim (18. August) geplant. Am 28. August starten die Münchner gegen den VfB Stuttgart in ihre Triple-Mission.