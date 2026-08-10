Bayern-Neuzugang erstmals im Training

SID 10.08.2026 • 13:03 Uhr Ismael Saibari stößt wie vier weitere Profis nach der Asienreise der Münchner zur Mannschaft.

Zwei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt wächst der verfügbare Kader des FC Bayern weiter an. Wie die Münchner bekannt gaben, nahmen am Montag erstmals in der Vorbereitung Neuzugang Ismael Saibari, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Serge Gnabry und Lennart Karl am Mannschaftstraining an der Säbener Straße teil.

Die fünf Profis waren während der Asienreise des deutschen Rekordmeisters in München geblieben, um nach Verletzungen individuell zu trainieren. Somit muss Trainer Vincent Kompany aktuell nur noch auf die WM-Rückkehrer Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano verzichten.