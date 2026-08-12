FC Bayern: So viele Millionen bringt der Google-Deal wohl ein

Philipp Heinemann 12.08.2026 • 15:24 Uhr Eine neue Partnerschaft mit Google bringt dem FC Bayern offenbar eine beachtliche Summe ein.

Der FC Bayern hat mit dem US-Unternehmen Google einen finanzstarken Partner ins Boot geholt. Wie die Bild-Zeitung berichtet, erhält der deutsche Rekordmeister im Rahmen der Kooperation rund zehn Millionen Euro pro Jahr.

Die Münchner hatten die „langjährige“ Partnerschaft jüngst offiziell gemacht und dabei bekanntgegeben, dass Googles Gemini den Verein „als offizieller Consumer AI Partner und Google Pixel als offizieller Smartphone-Partner“ unterstützt.

Google wird bei den Bayern als sogenannter Platin-Partner geführt, wie zum Beispiel auch Emirates oder Coca-Cola. Es ist das zweithöchste Level, angesiedelt unter den Hauptpartnern Telekom, Adidas, Allianz und Audi.

Bayern einigt sich nicht nur mit Google

„Fußball ist Emotion, und wir suchen immer Wege, um das Erlebnis FC Bayern zu intensivieren und Benchmarks zu setzen. Mit Google Gemini und Google Pixel öffnen wir für unsere Fans ein neues Kapitel der Nähe zu unserem Verein“, sagte Bayerns Vorstand Marketing & Vertrieb, Rouven Kasper.

Erst Ende Juni hatten die Münchner ihre Zusammenarbeit mit Coca-Cola bis 2031 verlängert, Anfang Juli folgte die neue Kooperation mit Ledvance als offiziellem Lichtpartner.