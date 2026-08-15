FC Bayern: Sorgen um Konrad Laimer

Maximilian Huber 15.08.2026 • 15:54 Uhr Konrad Laimer muss im Härtetest gegen RB Leipzig frühzeitig ausgewechselt werden. Der Österreicher muss auf dem Weg in die Katakomben gestützt werden.

Bitterer Testspiel-Auftakt für den FC Bayern München! Leistungsträger Konrad Laimer muss im Telekom Cup gegen RB Leipzig (JETZT im LIVETICKER) frühzeitig ausgewechselt werden. Anschließend wurde der Österreicher von zwei Betreuern gestützt in die Katakomben begleitet.

Laimer war in der sechsten Spielminute mit David Raum zusammengeprallt, der Leipziger hatte den Österreicher mit dem Knie am Bein getroffen. Anschließend hielt sich der Bayern-Star am rechten Oberschenkel. Zunächst rappelte sich Laimer auf, musste allerdings nach wenigen Augenblicken doch den Platz verlassen.

RB-Star erkundigt sich bei Laimer

Unter tosendem Applaus und „Konni-Laimer“-Sprechchören wurde der Rechtsverteidiger von zwei Betreuern gen Katakomben begleitet und musste dabei gestützt werden. Für Laimer kam Sacha Boey in die Partie.

Leipzigs verletzter Offensivspieler Christoph Baumgartner erkundigte sich bei seinem Landsmann, bevor dieser den Gang in die Kabine antrat. Baumgartner hatte unmittelbar vor der Fußball-WM eine Oberschenkelverletzung erlitten und fehlt den Sachsen beim Test-Kracher in München.

Minjae Kim nach Behandlung ausgewechselt

Auch Innenverteidiger Minjae Kim musste auf dem Rasen behandelt und anschließend ausgewechselt werden.