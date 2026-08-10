FC Bayern stattet Ndiaye mit langfristigem Profivertrag aus

SID 10.08.2026 • 17:19 Uhr Die Münchner binden das Talent bis 2031. Bei der WM kam er zu einem Einsatz.

Fußball-Rekordmeister Bayern München hat Mittelfeldtalent Bara Sapoko Ndiaye langfristig an sich gebunden. Wie die Münchner am Montag mitteilten, wurde der 18 Jahre alte Senegalese mit einem Profivertrag bis zum 30. Juni 2031 ausgestattet. Ndiaye war in der Winterpause auf Leihbasis von der gambischen Akademie Gambinos Stars Africa zum FC Bayern gewechselt und empfahl sich mit vier Pflichtspieleinsätzen in der Rückrunde für eine feste Verpflichtung.

„Bara ist ein toller Charakter, der sich in sehr kurzer Zeit in einer völlig neuen Umgebung beim FC Bayern zurechtgefunden und schnell eine hohe Akzeptanz im Team erarbeitet hat“, sagte Sportdirektor Christoph Freund. Sportvorstand Max Eberl fügte an: „Aus sportlicher Sicht und darüber hinaus passt Bara Ndiaye bestens zu unserer strategischen Kader-Ausrichtung. Wir wollen Athletik, Tempo und Spielintelligenz im Mittelfeld weiter stärken und gleichzeitig internationalen Talenten einen klaren Entwicklungspfad bieten.“