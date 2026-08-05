FC Bayern testet gegen Heidenheim

Der FC Bayern absolviert kurz vor dem Pflichtspielauftakt im Franz-Beckenbauer-Supercup gegen Borussia Dortmund ein weiteres Testspiel.
Nächster Bayern-Test fix
Bayern München testet kurz vor dem Saisonstart gegen den 1. FC Heidenheim. Der deutsche Rekordmeister beendet seine Saisonvorbereitung am 18. August auf der Ostalb.
Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch bekannt gab, beendet er seine Saisonvorbereitung am 18. August (18.00 Uhr) mit einer Partie beim Absteiger 1. FC Heidenheim.
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Bayern vier Tage später im Supercup gefordert
Vier Tage später kämpft der Double-Sieger in Dortmund um den ersten Titel der Saison.
Aktuell sind die Bayern noch auf Asienreise, dort treffen sie am Freitag (ab 14.00 Uhr im LIVETICKER) in Hongkong auf den englischen Erstligisten Aston Villa.
Am 15. August empfängt die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany zudem RB Leipzig für einen Test in der Allianz Arena.