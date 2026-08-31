FC leiht Offensivspieler Moore aus

SID 31.08.2026 • 20:40 Uhr Der 19-Jährige soll dem FC mit seiner "Dynamik und Unbekümmertheit" helfen, sagt Geschäftsführer Thomas Kessler.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat kurz vor Transferschluss einen weiteren Offensivspieler verpflichtet. Vom englischen Klub Tottenham Hotspur kommt der 19 Jahre alte Mikey Moore für eine Saison auf Leihbasis nach Köln.

Der FC, der mit einem 3:2 gegen die TSG Hoffenheim in die neue Saison gestartet war, verspricht sich von dem Transfer „Dynamik und Unbekümmertheit“, wie Geschäftsführer Thomas Kessler betonte.

„Trotz seines jungen Alters hat Mikey bereits eine bemerkenswerte Reife. Er verfügt über eine hohe technische Qualität, ist kreativ und mutig im Eins-gegen-eins“, sagte Kessler über den englischen U19-Nationalspieler.