FCA: Die „Fledermaus Tutalla“ für Neuer

SID 20.08.2026 • 15:01 Uhr Der Fußball-Bundesligist verteilt ganz besondere Gastgeschenke aus der berühmten Augsburger Puppenkiste.

Die „Fledermaus Tutulla“ statt „Kater Mikesch“: Für die Gastmannschaften bei Heimspielen des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg gibt es in der anstehenden Saison eine neue Marionette aus der berühmten Augsburger Puppenkiste. Die „Fledermaus Tutulla“ ist eine Figur aus dem Marionettenspiel „Kleiner König Kalle Wirsch“.

Beim FCA ist es seit dem Aufstieg 2011 eine besondere Tradition, dass Kapitäne der Gastmannschaft wie Manuel Neuer oder David Raum vor dem Anpfiff statt eines Wimpels eine Marionette der Puppenkiste erhalten. So gab es für den FC Bayern und Co. unter anderem schon „Jim Knopf“, „Lukas der Lokomotivführer“ oder „Urmel aus dem Eis“. Letztes Jahr war „Kater Mikesch“ das Geschenk gewesen.