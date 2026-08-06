FCA: Giannoulis wechselt nach Griechenland

SID 06.08.2026 • 11:35 Uhr Der Bundesligist lässt den Verteidiger für mehr als vier Millionen Euro zu PAOK Thessaloniki ziehen. Der Vertreter ist schon da.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat dem Wechselwunsch von Dimitris Giannoulis entsprochen. Der 30 Jahre alte Linksverteidiger kehrt in seine griechische Heimat zu PAOK Thessaloniki zurück.

Die Ablöse soll 4,25 Millionen Euro betragen. Giannoulis war im Sommer 2024 ablösefrei von Norwich City nach Augsburg gekommen und besaß beim FCA noch einen Vertrag bis 2028. Als Nachfolger hatten die Schwaben zuletzt schon Toptalent Hennes Behrens von der TSG Hoffenheim verpflichtet.

„Ich hatte zwei herausragende Jahre beim FCA. Für mich persönlich war es aber jetzt an der Zeit, wieder in die Heimat zurückzukehren und nah bei meiner Familie zu sein“, sagte Nationalspieler Giannoulis.