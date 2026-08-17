WM-Schiri pfeift Bayern-Kracher gegen den BVB

SID 17.08.2026 • 18:21 Uhr Das Schiedsrichtergespann für den Fußball-Klassiker im Supercup steht fest.

FIFA-Schiedsrichter Daniel Schlager wird den Supercup zwischen dem Double-Gewinner FC Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund leiten. Die Personalie für die nach Franz Beckenbauer benannte Partie gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt.

Für den 36-Jährigen, der am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1, Sky und MagentaTV) von seinen Assistenten Sven Waschitzki-Günther und Tobias Fritsch unterstützt wird, ist es eine Premiere. Schlager ist seit 2022 als FIFA-Schiedsrichter im Einsatz und leitete zuletzt wenige Wochen vor Start der Fußball-WM das Testspiel zwischen Brasilien und Panama.

Schlager war bei der WM im Einsatz

In der Bundesliga pfiff Schlager seit 2018 bislang 104 Spiele. Auch in der Gruppenphase der UEFA Conference League sowie im DFB-Pokal kam Schlager bereits zum Einsatz.