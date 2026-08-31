Fokus auf Mainz: Widmer läuft nicht mehr für die Schweiz auf

SID 31.08.2026 • 11:59 Uhr Nach 65 Einsätzen in der "Nati" will sich Silvan Widmer nur noch auf die Bundesliga konzentrieren.

Silvan Widmer vom FSV Mainz 05 hat seinen Rücktritt aus der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft bekannt gegeben.

„Auch wenn ich die Emotionen und das Nati-Umfeld vermissen werde, spüre ich, dass es der richtige Moment ist, um mich nur noch auf den Klub zu konzentrieren und meinem Körper mehr Pausen zu gönnen“, wurde der 33 Jahre alte Verteidiger in einer Mitteilung des Schweizerischen Fußballverbandes zitiert.

Widmer spielte bei zwei Weltmeisterschaften

Widmer lief in seiner fast zwölf Jahre dauernden Länderspielkarriere insgesamt 65-mal für die Schweiz auf und erzielte fünf Tore.