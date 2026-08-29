Frankfurts Zetterer wechselt in die Premier League

SID 29.08.2026 • 21:24 Uhr Leeds United verpflichtet Michael Zetterer, der bereits nach einem Jahr bei der Eintracht Abschied nimmt.

Eintracht Frankfurts Torhüter Michael Zetterer wechselt in die Premier League zu Leeds United. Das verkündete der Bundesligist in einer Mitteilung am Samstagabend. SPORT1 berichtete über den bevorstehenden Transfer.

Der 31-Jährige war nach der Verpflichtung des neuen Stammtorhüters Noah Atubolu bei den Hessen hinter Ersatztorhüter Kaua Santos nur noch die Nummer drei.

Zetterer war erst zur Saison 2025/26 von Werder Bremen zur Eintracht gekommen und stand dort wettbewerbsübergreifend in 28 Spielen auf dem Feld. In sieben Partien blieb er dabei ohne Gegentor. Insgesamt stand der gebürtige Münchner für Bremen und Frankfurt in 85 Bundesligaspielen zwischen den Pfosten.