Fünf Stars des FC Bayern melden sich zurück!

Philipp Heinemann 10.08.2026 • 13:16 Uhr Der FC Bayern heißt gleich fünf Spieler zurück im Training willkommen. Unter anderem Jamal Musiala kann sich wieder mit der Mannschaft auf die Saison vorbereiten.

Erfreuliche Nachrichten beim FC Bayern: Gleich fünf Spieler haben sich im Mannschaftstraining zurückgemeldet.

Wie der deutsche Rekordmeister bekannt gab, nahmen Jamal Musiala, Ismael Saibari, Lennart Karl, Serge Gnabry und Alphonso Davies allesamt an der ersten Einheit der Woche teil.

Das Quintett hatte die Asienreise der Münchner verpasst und sich an der Säbener Straße auf die nächsten Wochen vorbereitet.

Bayern-Spieler mussten teils lange aussetzen

Die Bayern steigen am 22. August in die Saison ein, wenn im Supercup gegen Borussia Dortmund der Pflichtspielauftakt ansteht.

Musiala hatte zu Beginn des Sommers eine Operation hinter sich gebracht, bei der ihm eine Metallplatte aus dem Fuß entfernt wurde. Neuzugang Saibari laborierte an einer bei der WM erlittenen Muskelverletzung.

Karl verletzte sich in der Vorbereitung auf das Turnier mit Deutschland, Gnabry erwischte es in der Endphase der vergangenen Spielzeit. Davies konnte zwar an der WM teilnehmen, allerdings nur für wenige Minuten auflaufen.