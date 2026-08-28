"Fußball von gestern": Das soll sich beim VAR jetzt ändern

SID 28.08.2026 • 08:15 Uhr Der VAR soll in der kommenden Spielzeit etwas spärlicher eingesetzt werden. Dem Referee auf dem Feld kommt wieder mehr Verantwortung zu.

Schiedsrichter-Boss Knut Kircher hat kurz vor dem Bundesliga-Start nochmals bekräftigt, den VAR in der anstehenden Saison etwas zurückhaltender einsetzen zu wollen.

Die Fehlentscheidung müsse „schon in den ersten Kamerabildern sofort erkennbar sein, damit ein On-Field-Review empfohlen wird“, sagte der 57-Jährige im Interview mit der Frankfurter Rundschau: „Aus ‚klar und offensichtlich falsch‘ wird nun ‚unmittelbar klar und offensichtlich falsch‘.“

Schiri-Boss verspricht „Fußball von gestern“

Es werde „Situationen geben, in denen man sagen kann: Das hätte man vielleicht auch anders entscheiden können. Aber genau solche Ermessensspielräume gehören zum Fußball“, führte Kircher aus: „Es geht wieder ein Stück in Richtung ‚Fußball von gestern‘, was Entscheidungs- und Spielmanagementkompetenz betrifft. Ziel ist, die Persönlichkeit des Schiedsrichters als Spielleiter auf dem Feld zu stärken.“

Dabei wolle man aber dennoch „möglichst einheitliche Entscheidungen“.