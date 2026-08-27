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Gegen den HSV: Dortmund bangt um Bensebaini

BVB-Sorgen: „Schlag auf Leber“

Verteidiger Ramy Bensebaini hat im Supercup gegen Bayern München einen Schlag abbekommen. Trainer Niko Kovac gibt ein Update.
Dortmund Trainer Niko Kovac analysiert die Gründe für die Niederlage gegen den FC Bayern im Franz-Beckenbauer-Supercup. Eine Szene ärgert den BVB-Coach dabei besonders.
SID
Verteidiger Ramy Bensebaini hat im Supercup gegen Bayern München einen Schlag abbekommen. Trainer Niko Kovac gibt ein Update.

Vizemeister Borussia Dortmund bangt vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den Hamburger SV um einen Einsatz von Verteidiger Ramy Bensebaini. Der 31-Jährige habe im Supercup gegen Bayern München (1:2) „einen ganz schönen Schlag in die Leber beziehungsweise auch auf die Rippe bekommen“, sagte Trainer Niko Kovac vor der Begegnung am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky): „Wir werden mal schauen, wie sich das für das Wochenende entwickelt.“

Bensebaini hatte im Duell mit dem deutschen Rekordmeister in der 90. Minute nach einer überharten Grätsche gegen Bayern-Zugang Ismael Saibari die Rote Karte gesehen. Das Sportgericht des Deutsche Fußball-Bundes (DFB) sperrte ihn daraufhin für zwei Spiele im DFB-Pokal, in der Liga dürfte der Algerier auflaufen.

„Wir haben eine gute Mannschaft mit sehr viel Talent. Die Mannschaft hat Qualität, um unsere Ziele letztendlich zu erreichen“, sagte Kovac: „Wir wollen zu Hause sofort Druck machen und auch das Spiel gewinnen. Wir wollen gut in die Saison starten.“ Drei Punkte zum Start gegen den HSV seien daher „essenziell“.

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