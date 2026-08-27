Gegen den HSV: Dortmund bangt um Bensebaini

SID 27.08.2026 • 13:28 Uhr Verteidiger Ramy Bensebaini hat im Supercup gegen Bayern München einen Schlag abbekommen. Trainer Niko Kovac gibt ein Update.

Vizemeister Borussia Dortmund bangt vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den Hamburger SV um einen Einsatz von Verteidiger Ramy Bensebaini. Der 31-Jährige habe im Supercup gegen Bayern München (1:2) „einen ganz schönen Schlag in die Leber beziehungsweise auch auf die Rippe bekommen“, sagte Trainer Niko Kovac vor der Begegnung am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky): „Wir werden mal schauen, wie sich das für das Wochenende entwickelt.“

Bensebaini hatte im Duell mit dem deutschen Rekordmeister in der 90. Minute nach einer überharten Grätsche gegen Bayern-Zugang Ismael Saibari die Rote Karte gesehen. Das Sportgericht des Deutsche Fußball-Bundes (DFB) sperrte ihn daraufhin für zwei Spiele im DFB-Pokal, in der Liga dürfte der Algerier auflaufen.