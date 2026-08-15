Gladbach-Urgestein Elvedi vor Abschied nach Leeds

SID 15.08.2026 • 18:22 Uhr Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Leeds United bereit sein, zehn Millionen Euro für Elvedi zu zahlen.

Nico Elvedi steht nach elf Jahren bei Borussia Mönchengladbach vor dem Abschied. Der Fußball-Bundesligist stellte den Schweizer Nationalspieler „für Gespräche mit einem anderen Verein“ frei, wie der Klub am Samstag mitteilte. Der 29 Jahre alte Abwehrspieler gehörte beim Test gegen Europa-League-Sieger Aston Villa (2:1) bereits nicht mehr zum Kader.

Elvedi war im Sommer 2015 vom FC Zürich zur Borussia gewechselt, seitdem bestritt er 364 Pflichtspiele. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Leeds United bereit sein, zehn Millionen Euro für Elvedi zu zahlen. Bei dem englischen Premier-League-Klub ist der ehemalige Gladbach-Coach Daniel Farke Trainer. Elvedis Vertrag bei der Borussia läuft noch ein Jahr.